CHP Tokat İl Başkanı'ndan Çevrecik için 'ithal seçmen' tepkisi

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik (Tinyaba) beldesinde 7 Haziran’da yapılması planlanan seçimler öncesinde siyasi tansiyon yükseldi.

"BU BELDELER, BELEDİYELİK HAKKINI TEKRAR KAZANAN BELDELERİMİZ"

CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, yaptığı açıklamada bölgedeki seçmen yapısının organize bir şekilde değiştirilmeye çalışıldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Sizlerin de bildiği gibi, Türkiye'de 6 belde 7 Haziran'da ara seçime girecek. Bu beldeler, belediyelik hakkını tekrar kazanan beldelerimiz. Dördü ilimizde bu beldelerin. Bir tanesi Almus, Bağtaşı, diğeri Reşadiye, Çevrecik ve Yolüstü beldeleri, bir diğeri ise Yeşilyurt ilçemize bağlı Kurtçu beldesi. Bu beldelerdeki bütün adaylara şimdiden başarılar diliyoruz."

"YÜZLERCE SEÇMEN O BELDEYE OY KULLANABİLMEK İÇİN YAZDIRILDILAR"

"Ama son haftada özellikle yaşadığımız bir süreç var Çevrecik beldemizde. Çevrecik beldemiz Cumhuriyet Halk Partili seçmenimizin çok olduğu bir belde. Ama ne yazık ki bu beldemizde, köyümüzün yolunu bile bilmeyen, bir tanıdığı bile olmayan yüzlerce seçmen o beldeye oy kullanabilmek için yazdırıldılar.

Bu yapılan çalışmalar tabii ki AK Parti iktidarı tarafında tarafından yapılan organizasyonlu çalışmalardır. Yetkililer bu durumla ilgili uyardık ve bu sürece dur demelerini istedik. Ama hala bir ses çıkmadı. Ama inanıyorum ki Reşadiye esnafı yazılan o seçmenlerin köylüleri Çevrecik halkı bu duruma geçit vermeyecektir. Tarih bu hukuksuzluklara boyun bükenleri değil, boyun verenleri yazacaktır. Herkesi Çevrecik halkının iradesine saygı duymaya bekliyoruz."