CHP’de örgütler seçim için sahada
Parti Meclisi toplantılarıyla az farkla kaybettiği yerleri önceleyerek adaylarını açıklamaya başlayan CHP’de örgütler “memnun ve motive olduğunu” anlatıyor. İl başkanları seçim çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.
Parti meclisi tarafından Bursa büyükşehire aday gösterilen Mustafa Bozbey için sahada olduklarını belirten Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Hızla ilçe adaylarımızı belirlemeye çalışıyoruz. Memnuniyet testleri ve anketler yapılıyor. Önceki seçim Bursa’yı az farkla kaybetmiştik. Şimdi kazanacağız” değerlendirmesini yapıyor. Ahmet Akın’ın adaylığının açıklandığı Balıkesir’de ise örgüt şimdiden astığı afişlere karşı engellemelerle karşılaşıyor. Akın için astıkları afişlerin indirilmek istendiğini anlatan Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, “İktidar ortalığı geriyor. Halbuki hiç korkmalarına gerek yok. Bu değişiklik olacak” diyor.
Eskişehir’de büyükşehir için memnuniyet anketinin sürdüğü, ilçelerde ise CHP’de olmayan belediyeler için örgüt denetiminde önseçim önerisinin öne çıktığı belirtiliyor.
Kırşehir’de de anketlerin bu hafta biteceği, Denizli’de ise örgüt uzlaşısıyla aday adayı sayısının düşürüldüğü aktarılıyor.
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