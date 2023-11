CHP’den ‘Vahdettin’ soruşturmasına tepki: ‘İçişleri Bakanı önce Nutuk’u okusun’

Yayınlanma: 22.11.2023 - 15:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 15:00

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de bugün basın toplantısı düzenledi.

Başarır, İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e açtığı ‘Vahdettin’ soruşturmasına tepki gösterdi. Başarır, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü yani 9 Eylül 2022’de bir yıl önce yaptığı konuşma… Sayın Belediye Başkanımız sayın Soyer, Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin’e hakaret etmiş! Soyer’in Osmanlı Devletini ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği iddia ediliyor. İçişleri Bakanı görüntülere bakacakmış; bir karar verecekmiş. İlk tavsiyem İçişleri Bakanı’na: Görüntülere bakmadan önce hepimizin onuru, gurur, bir anlamda yol haritası olan Nutuk’u okuması… Önce okusun sonra görüntüleri incelesin. Görüntüleri incelediği zaman bulacağı şey, atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri ve mirası olacaktır. Bu sözlerde ne bulacak? Bu ülkenin hangi şartlarda Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdiğini, bu vatanın nasıl kurtulduğunu görecektir.

“NUTUKTAN SORUŞTURMA ÇIKARANLARA YAZIKLAR OLSUN”

Gerçekten üzüntü verici bir durum. Ülkemizin o kadar ciddi sorunları varken İzmir Belediye Başkanımızın Nutuk’un bir bölümündeki cümleleri İzmir’in kurtuluş gününde sarf etmesinin soruşturma konusu olması, bu iktidar için utanç verici bir durumdur. İçişleri Bakanı’na ve bu ülkeyi yöneten beyefendiye sormak isterim: Asıl sorun bu ülkenin kurucusunun, kurucu değerlerinin, cumhuriyetin ilkelerini, Atatürk devrim ve inkılaplarının unutulmuş olması olduğunu görüyoruz. Bugün bu ülkede yaşlısından gencine kadar insanlar, yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşıyor. Asıl bu sorunlarla uğraşması gerekiyor yöneticilerin. Nutuk’tan soruşturma çıkaranlara da yazıklar olsun diyorum. Her şekilde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın sözlerinin arkasındayız, yanındayız. Bu soruşturmayı açanlar günü geldiği zaman utanacaktır.”

“İŞÇİ ARTIK AÇLIĞA TERK EDİLMEMELİDİR”

Asgari ücrete yönelik değerlendirmelerde de bulunan Başarır “Bir gerçeği ortaya koyalım. Bugün bir asgari ücretli, 11 bin 402 lira maaş alıyor. Ben sizlere soruyorum: İzmir’de, Adana’da, Mersin’de, Ankara’da, İstanbul’da bir aylık asgari ücretiyle bir aylık kirasını ödeyebilme durumu var mı? Bugün asgari ücretli, aldığı maaşla barınma sorununu bile çözemiyor ama hala işçi için, emekçi için oyun peşinde olan iktidar, hedeflenen enflasyon oranına göre bir kez zam yapacağız diyor. Olmaz arkadaşlar. Bugün hepimiz biliyoruz ki bu ülkede enflasyon üç hanelerde. Her ne kadar yüzde 65 olarak açıklasalar, aydan aya değişse de buna kimse inanmıyor. Ekmekten, peynirden, süte kadar kat kat her şeye her ay zam geliyor. Şimdi ne yapacaklarmış? Kaç? Yüzde 33, 34… Bu oranla bir kez zam yapacaklarmış. Sonra asgari ücretlinin maaş sorununu çözeceklermiş. Bunu bu ülkede yaşayan herkes biliyor. Hedeflenen enflasyon yüzde 33, 34, 35 olsa da enflasyon, 2024’te üç haneyi yine görecek yine olan işçiye olacak. Hedeflenen değil, gerçek enflasyon oranında asgari ücret oranı belirlenmelidir. İşçi artık açlığa terk edilmemelidir” ifadelerini kullandı.