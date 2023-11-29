CHPli Adıgüzel, iktidarı emeklilier konusunda uyardı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 17:45

Güncelleme: 29.11.2023 - 17:45

CHP'li Adıgüzel, AKP iktidarını emekliler konusunda uyardı. İktidarın emeklilere 5 bin lira ikramiye konusunda insafa geldiğini kaydeden Adıgüzel, " Çalışan, çalışmayan emeklilerin eşitliği sağlanacak. Bir defa daha muhalefet yüklendi ve bir hatadan dönüldü" dedi. Adıgüzel, "Peki, emeklilerin başka talepleri yok mu? EYT’de 8 Eylül 1999 sonrası için olağanüstü adaletsizlik durumunun düzeltilmesi için ve tüm emeklilerin maaş miktarlarındaki haksızlıkların düzeltilmesi için talepleri var" ifadelerini kullandı. İktidara 5 bin TL ikramiye konusunda getirilecek teklife ek yaparak, ilgili konuları birlikte çözme çağrısı yapan Adıgüzel, "Böylece hem bizi yormazsınız, hem de önce reddedip sonra kabul ederek zor durumda kalmazsınız. Ayrıca yaklaşan seçimler öncesi bu düzenlemeler; sizi vatandaşın ve emeklinin elinden kurtarmaz ama en azından belki ağır bir hezimetten kurtarabilir" diye konuştu.





