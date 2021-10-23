CHP'li Ali Öztunç'tan Erdoğan'a jet yanıt: Dolar olmuş neredeyse 10 lira...

23 Ekim 2021 Cumartesi, 15:41

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dün olduğu gibi bugün de Türkiye’de huzurun, barışın, kalkınmanın, istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır" sözlerine yanıt verdi.

ANKA'ya konuşan Öztunç, "Millet aç, perişan, Erdoğan istikrar diyor. Döviz arttıkça artıyor, Erdoğan hâlâ istikrar diyor. Dolar olmuş neredeyse 10 TL, Erdoğan hâlâ istikrar diyor" dedi. Türkiye'de istikrarı, huzuru bozanın Cumhur İttifakı ve AKP olduğunu ifade eden Öztunç, "AK Parti, Cumhur İttifakı gidecek, Türkiye'ye istikrar, huzur, barış işte o gün, o zaman gelecek" diye konuştu.

"ESKİŞEHİR'E GİTTİĞİNDE GÖRDÜKLERİN YILMAZ BÜYÜKERŞEN'İN ESERİ, ONA TEŞEKKÜR ETMEN GEREKİR"

Erdoğan'ın Eskişehir'deki konuşmasında, "Bu ana muhalefet CHP, Eskişehir'de bunların nesi var? Yaptıkları hangi eser var? Yok" sözleri üzerine Öztunç, "Eskişehir'i görünce zannetmiş ki Eskişehir'deki yatırımları kendi yapmış. Eskişehir'i sen yapmadın, Eskişehir'i bu hale Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı) getirdi. Eskişehir'e gittiğinde gördüklerin Yılmaz Büyükerşen'in eseri. Ona teşekkür etmen gerekir" yanıtını verdi.

"DOLAR OLMUŞ NEREDEYSE 10 TL, ERDOĞAN HÂLÂ İSTİKRAR DİYOR"

CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın, "Dün olduğu gibi bugün de Türkiye’de huzurun, barışın, kalkınmanın, istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır" sözlerine karşılık ise, "Hâlâ istikrardan bahsediyor. Millet aç, perişan, Erdoğan istikrar diyor. Döviz arttıkça artıyor, Erdoğan hâlâ istikrar diyor. Dolar olmuş neredeyse 10 TL, Erdoğan hâlâ istikrar diyor. Öğrenciler yurt bulamıyor, millet intihar ediyor, Erdoğan hâlâ istikrar, huzur diyor. Hayal aleminde geziyor Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

"AK PARTİ, CUMHUR İTTİFAKI GİDECEK, TÜRKİYE'YE İSTİKRAR, HUZUR, BARIŞ İŞTE O GÜN GELECEK"

Erdoğan'ın söylediklerine çevresindeki insanların dahi inanmadığını ifade eden Öztunç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'yi o kadar kötü bir noktaya getirdi ki Tayyip Erdoğan, kendisi de farkında değil ama yanındakiler her şeyin farkındalar. İstikrar, huzur Cumhur İttifakı'nda değil. İstikrar ve huzuru bozan asıl Cumhur İttifakı'dır, AK Parti'dir. 20 yıldır devleti yönetiyorlar, artık millete, devlete büyük yük olmaya başladılar. Ekonomiyi bitirdiler, insanların evlerine ekmek götürmesine engel oluyorlar. AK Parti, Cumhur İttifakı gidecek, Türkiye'ye istikrar, huzur, barış işte o gün, o zaman gelecek."