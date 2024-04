CHP'li Ardanuç belediyesi AKP'ye geçti: Devir teslim töreninde eski başkan taleplerini açıkladı

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:15

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:15

Artvin'in Ardanuç ilçe belediyesi ilk defa CHP'den AKP'ye geçti. CHP'li eski Belediye Başkanı Yıldırım Demir, görevi AKP'li Emrah Yılmaz'a devretti.

Devirden konuşan Yıldırım Demir, şunları söyledi:

"Şimdi arkadaşlar 31 Mart itibariyle seçimler yapıldı hem Türkiye’de hem de ilçemizde değişimler oldu. Ardanuç'ta da Emrah arkadaşımız bu seçimi kazandı ve kendisini tebrik ediyorum hayırlı olsun diyorum. Seçimler bir hizmet yarışıdır. İyi bir belediye teslim ediyoruz. 258 tane gayrimenkul tapusu ve 68 tane kirada gayrimenkul ve yatırımı yapılan içme suyuyla ilgili borcumuz var, kasamızda 2 trilyon nakit paramız var. Personel maaşımızın parasını hazırladık ve bizim payımıza gelen paraya da dokunmadım ve yeni gelen başkanımıza saygı duymak gerekir. İki şeyi de hatırlatmak istiyorum yağmur suyuyla ilgili ve kanalizasyon arıtma tesisleriyle ilgili projeler hazır ve İller Bankasında yüzde 50'si hazır olan yatırımlar hemen hayata geçirilebilir.

"BAKANA 'DOĞAL GAZ NE OLDU' DİYE SORACAĞIM"

İki tane de isteğim var, birisi sayın başkanımızdan birisi de sayın eski bakanımızdan. Başkanımdan şunu istiyorum; personelime dokunmasın ve bunu yapan her başkan batmıştır Türkiye’nin her yerinde. Şahsım adına bunu isteme hakkım vardır tasarruf sayın başkanımındır. İkincisi Faruk (Çelik) Bey Ardanuç’a her geldiğinde bana haber vermenizi istiyorum, kendisini karşılayacağım. Doğal gazı buraya getirene kadar ve siz pek söyleyemezsiniz biliyorum. Doğal gazı buraya getirene kadar her geldiğinde kendisini karşılayacağım ve 'doğal gazdan ne haber' diye söyleyeceğim. Zorlayalım arkadaşlar, bakın ben size yardımcı olmak istiyorum ve sayın bakanımız buraya gelince karşılayacağım ve kötü bir şey demiyorum ki. Sayın başkana devir teslim yapıyorum ama ondan başka herkes konuşuyor, hayırlı uğurlu olsun."

"KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARTMAYACAĞIZ"

Görevi devralan Emrah Yılmaz ise şunları kaydetti:

"Heyecanız var anlıyorum ve bundan dolayı sakin olalım. Başkanımız 20 yıldır ilçemize hizmet ediyor, biz bu anlamda çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Enerjimizle, heyecanımızla şimdiye kadar bir mücadele içindeydik ve biliyorsunuz ben burada bir kurum amiriydim. Bizim de çalışanlarımız vardı ve çalışanlarımızla amir memur statüsünde değildi, bir arkadaşlık ilişkimiz vardı. Bugün de çalışan tüm arkadaşlarımız Ardanuçlu ve arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle aynı şekilde arkadaş gibi çalışacağıma söz veriyorum. Daha önceki lansman toplantısında söylemiştim 30 kişi alınmış ve yeni alınanlar işten çıkarılacak algısı vardı. Sayın başkanım size söz veriyorum ve Ardanuçlulara söz veriyorum 30 kişi çıkartmak değil, 130 kişiyi nasıl alacağım onun üzerinde çalışıyorum ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum."