CHP'li Aydos'tan Kırıkkale analizi: 'Sağ partilerin oy oranında düşüş var'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 16:20

Güncelleme: 16.01.2024 - 16:20

CHP'li Hakkı Aydos, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili Kırıkkale özelinde yaptığı analiz ile 31 Mart'ta Kırıkkale'de başarıya ulaşmak için izlenmesi gereken yolu yazdı. Kırıkkale Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP'nin en son 1977'de kazandığını kaydeden Aydos, "1977'den bu zamana kadar belediye seçimlerini kazanamadığımız gibi belediye meclis üyemiz dahi olmamıştır. 2018'de MHP’den istifa edip partimizin meclis grubuna geçiş yapan Eski Kırıkkale Belediye Başkanı Mustafa Pekdoğan ve beraberindeki belediye meclis üyesi arkadaşlarıyla birlikte 41 yıl sonra partimizin Kırıkkale Belediye Meclisi'nde temsil edilme olanağı olmuştur" diye konuştu. Aydos, "Pekdoğan'ın 2018 genel seçimlerde yapılan ittifakta İYİ Partiden bin 500 oy fazla alıp milletvekili çıkarmamızda önemli katkıları olmuştur" ifadelerini kullandı. Pekdoğan'ın 2023 genel seçimlerinde ciddi çalışmalar yapıp, CHP'nin oy oranının artmasına katkısı olduğunu belirten Aydos, şu ifadeleri kullandı:

"Pekdoğan,1999 yerel seçimlerinde MHP’nin adayı olarak yüzde 23 oy alarak Kırıkkale Belediye Başkanı seçilmiştir. Aynı seçimde partimiz CHP: %2,5 oy almıştır. 2014 yerel seçimlerinde ise MHP’den aday olmuş ve yüzde 35 oranında oy almıştır. AKP’nin adayı da yüzde 44 oy alarak seçimi kazanmıştır. Aynı seçimde partimiz CHP, yüzde 3 oy almıştır. 2018 genel seçimlerinde partimizin ve diğer partilerin Kırıkkale merkezdeki oy oranları şöyledir: CHP yüzde15, AKP yüzde 43, MHP yüzde 25, İYİ Parti yüzde 14. 2023 genel seçimlerinde de CHP yüzde 27, AKP yüzde 36, MHP yüzde 20, İYİ Parti yüzde12."

'Seçmenlerin yakın hissettiği isim'

MHP, İYİ ve AKP’deki oy oranlarındaki düşüşün sağ partilerden CHP'ye olan oy kaymasının bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Aydos, "Kırıkkale’de olan bölgecilik faktörü oy tercihlerinde ciddi anlamda etkisini göstermektedir. Kırıkkale merkezde Keskin ilçe kütüğüne bağlı olan yüzde 40 civarında seçmen var. Partimizden Kırıkkale Belediye Başkan aday adayı olan Pekdoğan, aslen Kırıkkale Keskin kütüğüne bağlı olduğundan, seçmenlerin tercih edip kendine yakın hissettiği bir isim. Mevcut oy oranımız üzerine artı oy ekleyip seçimi kazanabilmemiz için kanaatimce tercih sebebi olabilir" dedi. Aydos, "Şu an Kırıkkale Merkez Belediye’nin yanı sıra en az dört ilçe belediyesini kazanma ihtimalimiz oldukça yüksek. Hali hazırda ilçeler için açıklanan iki aday ve açıklanması il örgütümüz tarafından düşünülen iki aday da sağ tandanslı olup; Pekdoğan ile birlikte partimize katılım sağlamışlarıdır. Kırıkkale merkezde göstereceğimiz adayın güçlü olması durumunda 47 sene sonra Kırıkkale Belediye Başkanlığını kazanarak İç Anadolu’nun göbeğinden partimiz adına ciddi kazanımlar elde edileceğine inancım tam" değerlendirmesinde bulundu.