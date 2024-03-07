CHP'li Bulut: 'İlçelere odaklandık'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin yerel seçim kampanyasındaki saha çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 07.03.2024 - 04:00
CHP'li Bulut: 'İlçelere odaklandık'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “İlçelere odaklanmaya çalışıyoruz. Bursa, Manisa, Kırıkkale, Malatya, Balıkesir gibi il ilaveleriyle daha çok belediye kazanmayı hedefliyoruz” dedi.

Bulut, çok adaylı seçim yarışına ilişkin “Muhalefette birleşmeye en uygun parti CHP. İlk anket verileri de bunun olduğunu gösteriyor” yorumunu yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de sandık güvenliğine ilişkin “7 bin 380 seçmen için itirazımız kabul edildi. Seçimde 16 bin 500 avukatla sandık başında olmayı hedefliyoruz” dedi.


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