CHP’li Çiftci, sandık güvenliği sorunu yaşanmayan seçim gecesini Cumhuriyet’e anlattı: Her itiraza hazırdık, sonunda gülen biz olduk

Yayınlanma: 10.04.2024 - 14:23

Güncelleme: 10.04.2024 - 14:24

CHP’li Çiftci, CHP’de uzun bir ara sonra sandık güvenliği açısından tartışma yaşanmadan tamamlanan seçim gecesi yaşananları Cumhuriyet’e anlattı. Kurultayda göreve geldiklerinden bu yana seçim gecesi için çalışmaya başladıklarını vurgulayan Çiftci, “Göreve geldiğimiz ilk gün bu konuyu ele aldık. Çünkü en çok yaralandığımız alan burasıydı. Sandıklara asil üyeler, yedek üyeler, müşahitler, bilişim sorumluları, herkese çok eğitim ve emek verdik. Hepsinin eline itiraz edebilecekleri tüm mekanizmaları verdik. Bize de kendilerine de inandılar ve bu iş oldu” dedi. İtirazlar için tüm hazırlıkların seçim öncesi tamamlandığının altını çizen Çiftci, “Çok keyifle geçen bir gün oldu. İtiraz dilekçelerimiz önceden hazırdı. Bir sorun olduğunda hemen onların üzerinden gittik. ‘Genel merkezle istişare etmeden herhangi bir itirazda bulunmayın’ diye örgütlerimize özellikle söyledik ki süreci kontrol edelim. Sabah ilk sandık kurulduğundan son tutanağın alınmasına kadar her şey planlı gitti. Seçim kurulları temsilcilerimizle anlık telefonla iletişim kurduk. Bütün kararları birlikte aldık” diye konuştu.

‘ÜLKEMİZE BAHAR GELDİ, YAZI DA GETİRECEĞİZ’

Seçimden hemen önce CHP lideri Özgür Özel ile de sandık güvenliğiyle ilgili konuştuklarını aktaran Çiftci, “Genel başkanımızla ‘Bu işi sağlam tutarsak sonu iyi olur’ demiştik. Sonunda gülen biz olduk. Doğuda sandıklar açılmaya başladığı andan bu yana biz de sonuçları tıkır tıkır almaya başladık. Gelen her sonuç da bizi mutlu etti” dedi. Yaşanan gecenin gelecek seçimlere ilişkin umut da verdiğini belirten Çiftci, “Bu bir başlangıç. Hem bizim hem ülkemiz için. Ülkemize bahar geldi, yazı da getireceğiz” diye konuştu.