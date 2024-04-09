CHP’li Erkek mazbatasını aldı

Çanakkale Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP’li Muharrem Erkek, Çanakkale Adliyesi’nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.04.2024 - 14:35
CHP’li Erkek mazbatasını aldı
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Yerel seçimlerde Çanakkale Belediye Başkanı Erkek için adliyede yapılan törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile yeni seçilen belediye meclis üyeleri katıldı. Burada konuşan Erkek, “Çanakkale halkına teşekkür ediyorum. Onların bize duyduğu güveni asla boşa çıkartmayacağız. Çanakkale’yi birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların tamamlanmasının ardından başkanlık makamına çıkılarak devir – teslim töreni gerçekleştirildi. Başkan Gökhan, mührü yeni Başkan Erkek’e teslim ederek görevinde başarılar diledi. Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesi sona erdi.


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