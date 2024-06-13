CHP’li Gamze Taşcıer’den Vedat Işıkhan’a: Çocuklar ölüyor Bakan Bey! Çocuklar ucuz işgücü olarak sömürülüyor

Yayınlanma: 13.06.2024 - 16:35

Güncelleme: 13.06.2024 - 16:37

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a açık bir mektup yayınladı. Taşcıer mektupta, son dokuz yılda kaza geçiren çocuk işçi sayısının 50 kat arttığını belirtti.

CHP’li Taşcıer, bozuk asansöre sıkışarak can veren Ahmet’i hatırlatarak, şöyle devam etti:

''Ülkemizde ucuz işgücü olarak görülen yüzbinlerce sığınmacı çocuktan biriydi. Oyun parkında arkadaşlarıyla top oynaması gerekirken, göz göre göre işlenen bir sömürü cinayetine kurban gitti. Sayın Bakan, çıtınız çıkmadı. Üstelik cinayetin işlendiği yerde İŞKUR tarafından Mesleki Eğitim Kursları Programı yürütülüyordu. Türkçesi, devlet kendi eliyle çocuk işçi çalıştırıyordu. 14 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasalarımıza göre suçken, İŞKUR başka bir devletin kanunlarına mı tabidir? Kamuoyuna bir açıklama yapmayacak mısınız? Mesleki eğitim adı altında yaşı 14’ten küçük kaç çocuk İŞKUR tarafından çalıştırılıyor Bakan Bey? Neden sır gibi saklıyorsunuz? Ölümün dili, dini, rengi yok. Acı aynı acı. Çocuklar ölüyor Bakan Bey! Çocuklar ucuz işgücü olarak sömürülüyor. Eti sizin, kemiği işverenin olan bu çocukların üzerinden kazanç elde edenlere, hayatlarını çalanlara söyleyecek bir sözünüz yok mu?''

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından yayımlanan 2024 Küresel Haklar Endeksi Raporu’unda Türkiye’nin en kötü 10 ülke arasında yer aldığını hatırlatan Taşcıer, ''Görünen o ki Türkiye’nin gerçeklerine sizinle aynı pencereden bakmıyoruz'' dedi.

''HER 20 KİŞİDEN BİRİ ÇOCUK''

Vedat Işıkhan’ın Cenevre’de ILO toplantısını da hatırlatan CHP’li Taşçıer, Bakan’ın Türkiye’nin çocuk işçiliği ile mücadelede öncü rol oynadığını iddia etmesini sorguladı. Taşcıer, mektubunu şöyle tamamladı:

''İş kazası geçiren her 20 kişiden 1’i çocuktu. Her 20 kişi deyince az gelmesin gözünüze, bu ülkede dokuz senede 147 bin çocuk iş kazası geçirdi, biliyor musunuz? Üstelik iş kazası geçiren çocukların 8 bin 309’u 15 yaşından küçüktü. Ekonomik krizin derinleştiği 2021’den 2022’ye kadar geçen 365 günde iş kazası geçiren çocuk sayısı yaklaşık yüzde 50, bu kazalarda yaralanan 15 yaşından küçüklerin sayısı da 3 kat arttı. Bu ne demek anlıyor musunuz?

Sayın Bakan, bu ülkede önceki gün bir çocuk öldü. İş cinayetinde öldürdüler Ahmet’i. Çocuklar ölürken seyirci kaldınız ama istifa etmek de vicdanlı insanlar için bir erdemdir. Vicdanınıza göre hareket etmenizi bekliyoruz.''