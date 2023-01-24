CHP’li Gürer: Pazarcı esnafı vatandaş kadar dertli

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:47

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 09:47

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ilçe pazarını gezip, esnafın ve alışveriş için gelen vatandaşın sorunlarını dinledi. Gürer’e Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker ve İl ve ilçe yöneticileri ile il genel Meclis üyeleri,belediye Meclis üyeleri eşlik etti.

Ömer Fethi Gürer’in dert yanan pazarcı esnafı vatandaşın alım gücünün düştüğünü, bu nedenle de satış yapamadıklarını söyledi. Çukurova ve Ereğli gibi üretim bölgeleri bir saat uzaklıkta Ulukışla ilçe pazarı dahi fiyatlar artışının etkisinde ve pazarda geçmiş yoğunluk yaşanmadığı gözlenirken, köyden pazara gelişlerde olabildiğince azaldığı aktarıldı.

BİBER 30 LİRA

Geçen yıl 15 lira olan patlıcanının 25 liraya, 20 lira olan dolma biberin 30 liraya, 10 lira olan pırasanın 18 liraya, siyah turp kilosu 5 lira iken 10 liraya, siyah havuç 5 lira iken 10 liraya , kereviz kilosu 10 TL iken 25 TL, demeti 3 lira olan ıspanağın kilosu kalitesine göre 10- 15 liraya çıktığını anlatan pazarcı esnafı maliyet artışları nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında da artışın durmadığını dile getirdi. Ürünü nakliye de ekleyip pazara getirdiklerini bazı ürünleri kar eklemeden sattıklarını, etiketi gören vatandaşın ise çoğunlukla ya hiç almadan ya da alması gerekenin yarısını alarak pazardan ayrıldığını söyleyen esnaf, bir hafta önce mevsim sebzesi satan bir esnafın zarar etmesinden dolayı bu hafta pazara dahi gelemediğini anlattı.

MARUL 15 LİRA

Geçen yıl 5-6 liradan satılan karnabaharın 12 liraya, bir adet kıvırcık marulun 15 liraya, 5 lira olan turpun ise 15 liraya çıktığını söyleyen bir başka pazarcı esnafı ise “Maliyet artışlarının yanı sıra nakiye ücretlerindeki artışların da etkisiyle etiket fiyatları geçen yıla göre katlandı. Fiyatlar yüksek olunca da vatandaş pazara dahi çıkmaya korkar oldu. Eskiden 2 kilogram alan vatandaş şimdi 1 kilogram alıyor. Bir kilo olan yarım kilo hatta gramla alan var. Demet olarak 2 tane ürün alan vatandaş 1 tane alıyor, hatta hiç alamadan pazardan ayrılanlar da var” diye konuştu.

"50 LİRALIK KASA 90 LİRA OLDU"

Ereğli ilçesinden Ulukışla’da kasası 50 liraya getirdiği marulu bu hafta 90 liraya getirdiğini anlatan bir pazarcı esnafı ise “Bu ürünleri belirli bir fiyatın altında satmaya kalkarsam zarar ederim. En azından markete göre daha uygun fiyat ile satmaya çalışıyorum. Örneğin; kıvırcık salatayı 15 liradan aşağı satarsam zarardayım. Demeti tere 2 buçuk lira, dere otu 3 lira, maydanoz 3 lira ama içinde bir kaç adet var. Parmak kalınlığında kaça satacağım ben, 3 lira deyince vatandaş alamıyor. Bunu 5 lira desem ‘5 lira buna verilir mi?’ diyor. Maliyeti 3 lira, bu fiyatla satamıyorum. Biz bu ürünleri kasada çeşit olsun diye aldığımız fiyata satsak da elimizde kalıyor, alabilen sayısı çok az” dedi.

"VATANDAŞ NASIL MEVSİMİNDE TÜKETECEK?"

Pazarcı esnafı ve vatandaşı dinleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise siyasi iktidara mensup yöneticilerin ‘mevsiminde tüketin’ dediği meyve ve sebzelerin fiyatlarını astronomik rakamlara ulaştığını belirterek, “Vatandaş mevsiminde meyve ve sebze alamaz, tüketemez duruma geldi. Turp, karnabahar, ıspanak, havuç, pırasa, marul gibi ürünlerin yanına bile yaklaşılmıyor. Yurttaşların filelerine baktım zorunlu ihtiyaç sayılacak bir kaç ürün dışında alışveriş dahi yapamamışlar. Sandıkta bu iktidarı artık göndereceğiz, ‘yeter’ diye dert yandılar” diye konuştu.

“ZARAR EDEN PAZARCI TEZGAH AÇAMAMIŞ”

Pazarcı esnafının artık çoğunlukla bu işi yapmama düşüncesine girdiğini aktaran CHP vekil, “Geçen hafta tezgah açan bir esnaf zarar ettiği için bu hafta pazarda tezgah bile açmamış, haftaya muhtemeldir ki bugün tezgah açan pazarcıların bir kısmı da tezgah açmayacak. Markete göre fiyatlar daha uygun olsa da vatandaşın alım gücü kalmayınca alışveriş yapamıyor. Giyecek alanda yok. Kullanabildiği kadar eldeki ile idare ediyor” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ NASIL GEÇİNECEK?”

“Eskiden pazara giden vatandaş, evine fileleri doldurarak giderdi” diye devam eden CHP’li Gürer, “Şimdi ya tane ile ya da yarım kilo ihtiyaç olan ile alışveriş yapıyor. Salatalık ve domatesin 20 liranın üstünde olduğu bir ortamda dar gelirli vatandaş, emekli, asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan nasıl geçinecek? Ücretler artış yapıldığı an tüm ürün fiyatlar artmış, Çukurova ve Ereğli’den ürün bölge pazarına geliyor. Bir saatlik mesafeden gelen ürün fiyatları katlamış, hem pazarcı esnafı hem de vatandaş ciddi bir şeklide durumdan şikayetçi” dedi.