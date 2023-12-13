CHP’li Karakoz: Doğal gazı olmayana destek sağlanmalı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 15:11

Güncelleme: 13.12.2023 - 15:11

Hanelere sağlanan 25 metreküplük ücretsiz doğal gaz desteği uygulamasının 1 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmasının ardından CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, doğal gazı bulunmayan hanelere de yakacak ve ısınma desteği olarak verilmesi gerektiğini söyledi.

“EVİNDE DOĞAL GAZI OLMAYANLAR ISINMAYA DAHA ÇOK PARA ÖDÜYOR”

CHP’li Karakoz TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, doğal gazın evlere ulaşmadığı birçok ilçe ve mahallenin bulunduğuna dikkat çekerek, “Doğal gaz olmayan evlerde vatandaşlarımız yemeklerini pişirmek için tüp ya da elektrikli ocak kullanmakta; kömür sobası veya elektrikli ısıtıcılarla ısınmaktadırlar. Dolayısıyla bu vatandaşlarımız hem bu destekten yararlanamamakta hem de artan tüp fiyatları, odun ve kömür fiyatları ve elektrik fiyatları göz önünde bulundurulduğunda ısınmaya daha çok para ödemektedirler” diye konuştu.

“HEM DOĞAL GAZDAN HEM DE DESTEKLERDEN MAHRUMLAR”

Doğal gazı olmayan ailelerin mağdur olduklarını dile getiren Karakoz, “Bir tarafta doğalgazın konforundan yararlanan vatandaşlarımız ihtiyaç sahibi olsun olmasın devlet desteği alırken, diğer tarafta vatandaşlarımız hem doğal gazdan hem de desteklerden mahrum kalmaktadırlar. Bu adaletsizliğin giderilmesi için hükümetin, doğal gazı olmayan hanelere de yakacak, elektrik ve tüp desteği sağlaması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“DOĞALGAZ DESTEK MİKTARI YETERSİZDİR, ARTIRILMALIDIR”

“Bugün 25 metreküp doğal gazın karşılığı yaklaşık olarak 120 liraya karşılık gelmektedir” diyen CHP’li vekil, “Kış aylarında artan doğal gaz tüketimi ve binlerce lirayı bulan faturaları göz önünde bulundurduğumuzda 25 metreküplük desteğin çok yetersiz olduğu açıktır. Destek miktarı kış aylarında en az 100 metreküpe çıkarılmalıdır” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, önergesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a çağrı yaparak şu soruları yöneltti: