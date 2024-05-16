CHP’li Karakoz: Esnaf can derdinde, AKP faiz derdinde

Yayınlanma: 16.05.2024 - 14:39

Güncelleme: 16.05.2024 - 14:39

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, esnaf ve sanatkarların Halkbank’tan kullandıkları hazine destekli kredilerin faiz oranlarına yapılan artışları Meclis gündemine taşıdı. Esnafın ekonomik krizlerin ve enflasyon artışlarının etkisi altında çok zor durumda olduğuna dikkat çeken Karakoz, “Esnaf ve sanatkârlarımızın kullandığı hazine destekli esnaf kredilerine ait faiz oranları 1 Mayıs itibarıyla değişti, esnafımızın kullandığı kredinin faizi yüzde 120 artırıldı. Esnafımız ne kirasını ne faturasını ödeyebiliyor; esnaf can çekişiyor, esnaf zor durumda, esnaf siftah yapamıyor, esnaf kepenk kapatıyor, esnaf SGK primlerini dahi ödeyemez duruma gelmiş durumda” diye konuştu.

“YANDAŞLARA KIYAK KREDİLER, ESNAFA FAİZ ARTIRIMI”

AKP iktidarına seslenen Karakoz, “Gelin görün ki devlet bankaları iktidarın yancılarına uygun şartlarda kredi kullandırırken, hatta bunların tahsilatı için peşlerine düşmezken esnafın kullandığı kredinin faiz oranlarını yükseltiyor. Hazineye para lazımsa esnafın yakasına yapışmayacaksınız; gideceksiniz devletin kasasına elini uzatan çetelerden, faizcilerden ve garantili anlaşmalardan para kazanan patronlardan alacaksınız” ifadelerimi kullandı.