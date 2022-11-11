CHP'li Özgür Karabat: Son 3 yılda İletişim Başkanlığı’ndan Anadolu Ajansı’na aktarılan kaynak yaklaşık 1 milyar TL’yi buluyor

11 Kasım 2022 Cuma, 19:56

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hesaplarına ilişkin denetim raporları ile ilgili açıklama yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AA’YA NEDEN 1 MİLYAR TL VERİLDİ?

1) AKP’nin ucube başkanlık sistemi ile getirdiği İletişim Başkanlığı’nda karanlık para ilişkileri gün yüzüne çıktı.

Sayıştay’ın kırpılmış raporlarında dahi her şey gözüküyor. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) November 11, 2022

Karabat, “Son 3 yılda İletişim Başkanlığı’ndan Anadolu Ajansı’na (AA) aktarılan kaynak yaklaşık 1 milyar TL’yi buluyor. AA bu parayı alıp ne yaptı? Nasıl harcadı? Amaç AA’ya para aktarıp orada daha rahat harcamak mı? İletişim Başkanlığı AA üzerinden neyi gizliyor” açıklamasını yaptı.

Karabat’ın sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmeler şöyle:

“298.9 MİLYON TL ANADOLU AJANSI’NA VERİLDİ. AA’DAN NASIL BİR HİZMET ALIMI OLDU?”

AKP’nin ucube başkanlık sistemi ile getirdiği İletişim Başkanlığı’nda karanlık para ilişkileri gün yüzüne çıktı. Sayıştay’ın kırpılmış raporlarında dahi her şey gözüküyor. İletişim Başkanlığı bütçesinden 2020 yılında, mal ve hizmet alımına 329.7 milyon TL harcandı. Bunun yüzde 90.5’i, yani 298,9 milyon TL Anadolu Ajansı’na (AA) verildi. AA’dan nasıl bir hizmet alımı oldu? Bildiğimiz haber ajansında bu kadar büyük bütçeli ne iş yapıldı?





Gelelim 2019 yılına... 308.8 milyon TL mal ve hizmet alımı yapılmış, bunun yüzde 88.6’sı olan 273.7 milyon TL AA’ya aktarılmış. 2019 ve 2020 raporlarında AA’ya aktarılan kaynak gösteriliyor. 2021’de ise gizleniyor. İletişim Başkanlığı 2021’de 451.3 milyon TL’lik mal ve hizmet alımı yaptı. Bunun ne kadarı AA’ya aktarıldı, Sayıştay’ın raporunda yok. Diğer yıllarda olduğu gibi yüzde 90’ı aktarıldıysa 405 milyon TL AA’ya verilmiştir

“İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İÇİN BİR DE AYRI FON KURULMUŞ”

Yani son 3 yılda İletişim Başkanlığı’ndan AA’ya aktarılan kaynak yaklaşık 1 milyar TL’yi buluyor. AA bu parayı alıp ne yaptı? Nasıl harcadı? Amaç AA’ya para aktarıp orada daha rahat harcamak mı? İletişim Başkanlığı AA üzerinden neyi gizliyor? İletişim Başkanlığı’nda 816 personel var. AA’dan alınan hizmet bu personelle yapılamıyor mu? AA’nin kamu ihale kanununa tabi olmaması İletişim Başkanlığı tarafından kullanılıyor mu? İletişim Başkanlığı’ndan AA’ya aktarılan para usulsüzdür. AA, AŞ statüsünde bir şirkettir. Zaten yurt içi ve yurt dışından yüzlerce abonesi ile para kazanıyor. Neden İletişim Başkanlığı’ndan devasa bütçe alıyor? AA, aldığı parayı mali tablolarında ne olarak gösteriyor? İletişim Başkanlığı için bir de ayrı fon kurulmuş. Buradaki para gizli, nereye hangi amaçla harcandığı da bilinmiyor.

“SAYIN ALTUN, HAKİKATEN SİZ NE İŞ YAPIYORSUNUZ?”

Buradaki inisiyatif tamamen İletişim Başkanı Fahrettin Altun’da. Türkiye’de AKP eliyle sansürün, baskıların arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Medyayı kontrol etmek her türlü kurum kullanılıyor. RTÜK ile TV kanalları kontrol edilirken, İletişim Başkanı Altun ile de sosyal medya dahil tüm platformlarda operasyonlar çekiliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a bir gün bakıyoruz Dışişleri Bakanı gibi, bir gün bakıyoruz İçişleri Bakanı gibi açıklama yapıyor. Sayın Altun, hakikaten siz ne iş yapıyorsunuz? Acaba Altun bu parayı, kültürel devrim için mi harcıyor?

“YÜZ MİLYONLARCA LİRA BÜTÇEYİ NERELERE NASIL HARCADIĞINIZI KAMUOYUNA AÇIKLAYACAK MISINIZ?”