CHP'li Sümer: "AKP İktidarı kendi gençliğini sokakta bırakmıştır"

21 Eylül 2021 Salı, 14:25

Yurt ve ev kiralarındaki pahalılık nedeniyle barınamayan üniversite öğrencileri, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanamayan üniversite öğrencileri, konut kiralarındaki artış ve yurtların pahalılığı nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakma ihtimaliyle yüz yüze geldi.



Artan kiralar ve talebe yetişecek kadar evin bulunmaması nedeniyle bazı öğrenciler ise, pansiyon ve yurtlara yöneldi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, "AKP İktidarı kendi gençliğini sokakta bırakmıştır" dedi.

"HARCANAN KAYNAKLAR YURTLAR İÇİN KULLANILABİLİRDİ"

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerinin yaşadığı yurt ve barınma ihtiyacına değinen Sümer, "Her sene üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra gençlerimizin konaklama sorunu ortaya çıkıyor. Sınava giren öğrencisi sayısı belli. Kazanan sayısı belli. İhtiyaç olan yurt sayısı belli. Ama iktidar ne hikmetse bu sorunu çözmüyor. Oysa inşaatı, rantı ve beton ekonomisini çok sevmesine rağmen iş öğrenci yurtlarına gelince basireti bağlanmış bir yönetim anlayışı ortaya çıkıyor. New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın yapımına bu kadar para harcanana kadar daha mütevazi bir yapı ile harcanan kaynaklar çocuklarımızın yurtları için kullanılabilirdi" diye konuştu.



"BİR KİŞİYE SARAYLAR, GENÇLERİMİZE SOKAK BANKLARI"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yurt yapmakla ilgili bir sıkıntısının olmaması gerekiyor" diyen Sümer, "İhtiyaç neyse onu çok kısa bir sürede tamamlaması gerekiyor. İktidarın muktedir yetkilileri her konuşmalarında bizi geldik her şehire bir üniversite açtık diyorlar. O zaman her şehirde öğrencileri barındıracak yurtları da yapmalısınız. Bu durumun ekonomiyle bir alakası olmamalı. Bir kişi onlarca saray yapıp, gençlerimize sokak banklarını reva gören bu anlayış, İlk seçimlerde gidecektir" sözlerini kullandı.

"TOKİ ÖĞRENCİYE YURT YAPMAYACAKSA NE İŞE YARIYOR?"

"İktidarının elinde dünyanın en çok kamu ihalesini alan yandaş 5 tane şirket bulunuyor" diye konuşan Sümer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu şirketlerin borçlarının silinmesini, rant üzerinden kurulan düzeni artık tüm Türkiye biliyor. Yani yurt yapımı iktidar için zor bir iş değil. Hatta iktidarın bu 5’li yandaş şirketlere de ihtiyacı yok. TOKİ gibi bir kurum her şehirde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak modern yurtlar yapamayacaksa ne işe yarıyor. Bir kere de dere yatağını apartman değil, ihtiyaca göre öğrenci yurtları TOKİ eliyle yapılsın."