CHP'li vekillerden, MHP'li Feti Yıldız'ın 'Sansür Yasası' sözlerine tepki

13 Ekim 2022 Perşembe, 21:51

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve kamuoyunda ‘Sansür Yasası’ olarak bilinen "Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 29'uncu maddesi kabul edildi.

Düzenleme ile Türk Ceza Yasası'na (TCK) "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu eklendi, "endişe, korku veya panik yaratma, ülkenin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya" yönelik yayın yapanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da Sansür Yasası’nın en kritik maddesi olan 29. madde Meclis’te kabul edilmesini "Yalancının mumu 17.30’da söndürüldü" sözleriyle duyurdu.

MHP'Lİ YILDIZ'A ÇOK SERT TEPKİ

Yıldız'ın bu ifadeleri tepkilere neden oldu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhur İttifakı üyesi olmadan önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her fırsatta sert sözlerle yüklenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasını içeren bir videoyla MHP'li Yıldız'a tepki gösterdi.

Başarır, "Siz bunları zaten paylaşmazsınız. Peki biz paylaşırsak suç mu olacak?" ifadelerine yer verdi.

Siz bunları zaten paylaşmazsınız. Peki biz paylaşırsak suç mu olacak? @YildizFeti pic.twitter.com/73bR12dOnx — Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 13, 2022

"MUMUNUZU SANDIKTA MİLLET SÖNDÜRECEK"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, MHP'li Yıldız'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Özel, "Hepimiz biliyoruz ki bu madde, muhalifleri hedef almakta basına sansür getirmektedir. Yalan ile derdiniz olsa her gün Genel Başkanınıza sarayın yalanlarını prompterdan okutmazsınız. Mumunuzu sandıkta millet söndürecek bu madde de iktidarımızın ilk haftasında iptal edilecektir" dedi.