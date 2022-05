Çorlu Tren Katliamı davası öncesi aileler Cumhuriyet'e konuştu: 'Adalet katilleri koruyup, hak arayanları cezalandırıyor'

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:20

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü’nde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 340 kişinin de yaralandığı tren katliamına ilişkin açılan davanın 10’uncu duruşması 25 Mayıs 2022 tarihinde saat 09.30’da Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek.

Duruşma öncesi ailelerden 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz ile 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin’i, kız kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtuluş’u ve 5 aylık yeğeni Beren Kurtuluş’u kaybeden Zeliha Bilgin Cumhuriyet.com.tr’den Mehmet Oflaz’a konuştu.

"YARGI HUKUKA DEĞİL, İKTİDARA GÖRE İŞLİYOR"

Mısra Öz, “4 yıl bitiyor. Bir arpa boyu yol kat edemedik. Ülkede çok ciddi bir adalet sorunu var. Yargı hukuka değil, iktidara göre işliyor. Bu cezasızlık, adaletsizlik de her geçen gün birilerinin canının yanmasına sebep oluyor. Adalete sahip çıkmak adına, herkesin daha duyarlı olmasını isterim” diye konuştu.

“Çorlu Tren Katliamı, yönetimin hizmet kusurundan kaynaklanmıştır” diyen Öz, sözlerine şöyle devam etti:

“4 yıl boyunca bir tane savcı, çıkıp da TCDD yönetimini sorgulamadı. Gerçekten adil bir yargılama süreci için kurumun yöneticileri dâhil herkes sorgudan geçmeliydi bunca zaman. Ulaştırmadan sorumlu olan bakan, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun en başta olmak üzere, tüm yönetim ve birimler sorgulanmalıdır. Ancak bu isimleri kapsayan bir iddianame, yargıya hizmet edecektir. Aksi ise birilerini aklamaktan öteye geçememiş olacaktır.”

"ADALET KATİLLERİ KORUYUP, HAK ARAYANLARI CEZALANDIRIYOR"

“Çorlu Tren Katliamı’nın takipçisi Avukat Can Atalay, Gezi Parkı Davası’nda 18 yıl hapis cezası verilerek tutuklandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusuna Öz, “Adalet ne yazık ki katilleri koruyup, hak arayanları cezalandırıyor. Can Atalay, toplumsal tüm davalarda gönüllü olarak mesleğini yapmış, her birimizin yanında olmuş, bizlerin adalete, yargıya, hukuka olan inancımızı hep korumamız yönünde telkinlerde bulunmuştur. Mesleğini bu kadar inanarak yapan, insanına, ağacına, parkına böylesi sahip çıkan insanlar ile onur duymak gerekir. Ancak bizim ülkemizde Can Atalay gibi kişiler cezalandırılıyor ne yazık ki” diye yanıt verdi.

CAN ATALAY’IN DURUŞMAYA KATILMASI İÇİN DİLEKÇE VERİLDİ

Mısra Öz, “Adaletin bizlere önce 25 can için, sonra da tüm bu yaşadıklarımız ve Can Atalay için borcu var. Elbet bu düzen değişecek ve bu borçların bedeli ödenecek. Hesabını soracağız” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Mısra Öz ve Zeliha Bilgin, 25 Mayıs’ta görülecek davada tutuklu avukat Can Atalay’ın duruşmaya katılabilmesi için dilekçe verdiklerini aktardı.

"ADALET BEKLİYORUZ"

Zeliha Bilgin açıklamasında şunları kaydetti:

“Çocuklarımızı ve diğer canlarımızı öldüren katiller nerede, hukuksuzluğa göz yumanlar nerede? 4 yıldan bu yana sadece adalet bekliyoruz. Bu ülkede adalet bugün bize lazım ama yarın herkese lazım olacak ve o gün geldiğinde herkes bizi anlayacak. 'Biz Çorlu Tren Katliamı Aileleri' olarak adaleti bulana dek pes etmeyeceğiz. Ne bizi yargılamaları ne de avukatlarımızın tutuklanması bizi asla pes ettiremeyecek.”

Zeliha Bilgin, “Biz 4 yıldır acımızı yaşamadık. Adalet için yollara düştük. Bana bugün adaleti vermeyenler inşallah bir gün adaletle sınanırlar. Hesap döner elbet bir gün korkusuzca adaleti savunanlar çıkar karşımıza. İlahi adalet elbet bizi bulur” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Köyü’nde Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu raylardan çıkıp devrilmişti. Tren Katliamı’nda 7’si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi de yaralanmıştı. Acılı aileler ölen evlatlarını, kardeşlerini, annelerini, babalarını gözyaşları içinde toprağa verdiği sırada AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray’da görkemli bir törenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kutlamıştı. Çorlu Tren Katliamı’nın araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından reddedilmişti.

Çorlu Tren Katliamı davasında, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulunduğu gerekçesiyle TCDD çalışanı olan sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ve Çetin Yıldırım’ın ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mısra Öz’ün daha önce mahkeme heyetine yönelik “Üç maymunu oynuyorlar. Saray’ın soytarıları” sözü nedeniyle Öz’e dava açılmıştı. Savcılık, Öz’e ‘kamu görevlilerine hakaret ettiği’ gerekçesiyle 8 bin 840 TL para cezası vermişti.