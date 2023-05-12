Cuma vaazında AKP propagandası!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 23:39

Güncelleme: 12.05.2023 - 23:55

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek.

Seçimlere saatler kalırken, Konya ve Gaziantep’teki iki camide Cuma vaazı sırasında imamlar tarafından AKP propagandası yapıldığı ortaya çıktı.

Cami cemaatindekiler tarafından kaydedilen görüntüde, imamların seçimlerde AKP lehine konuşma yaptıkları görüldü.

“OYUNU AYASOFYA’YI AÇANA VERECEKSİN”

Konya’da 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Hacı Tahir Büyükkörükçü Camii İmamı Sami Yıldız, Cuma Namazı öncesi cemaate verdiği vaazda isim vermeden AKP’ye oy istedi. Sami Yıldız, şunları söyledi:

“O oyu atarken Allah’ı Teâlâ’nın ve onun ashabının düşmanlarına attığı ok gibi atacağız. Ta ciğerlerine işleyecek. Ve besmeleyle atacağız. Sadece ülkemize değil, Ümmeti Muhammed’e hayırlı olması dileğiyle atacağız. Yarın o oylar kıyamet gününde çağıracak sizi, kime verdiyseniz onunla beraber. Allah ve peygamber aşıklısına vereceksin. Ayasofya’yı açana vereceksin. Birçok haklarımızı bize verene vereceksin. İslam ve Müslüman düşmanlarının hakkından gelene vereceksin. Cami, ezan, başörtüsü, Kur’an kursu düşmanlarına benim imanım gereği onlara düşmanlık yapalım. Yıllarca söylemişti, İslam ve Müslüman düşmanlarını düşman bilip, hak yolunda gidenleri sevmek imandandır.”