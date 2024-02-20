Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’

İktidar kulislerinde, eski MHP’li Yıldızkaya ve Odabaşı’nın, her iki ilçede milliyetçi muhafazakâr seçmenden oy aldığı ve her iki ilçede seçimlerin başa baş geçeceği ifade ediliyor...

Selda Güneysu
Yayınlanma: 20.02.2024 - 04:00
Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’
Abone Ol google-news

AKP ve MHP, 30 büyükşehir başta olmak üzere büyükşehir ilçelerinde ve bazı illerde de “ortak adayla” yerel seçimlere girme kararı almıştı.

Bu kapsamda MHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarmayıp Keçiören belediye başkanı ve ittifakın ortak adayı Turgut Altınok’a destek verecekken Ankara’nın Polatlı, Etimesgut, Gölbaşı ve Elmadağ ilçeleri de MHP’ye bırakılmıştı.

MHP, Polatlı’da eski Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya yerine Levent Çağlancı’yı aday göstermiş ve bu karara tepki gösteren Yıldızkaya ise “CHP’nin Polatlı Belediye başkan adayı” olmuştu.

Yıldızkaya’nın, yayımladığı ve “CHP’ye teşekkür eden” videosu da MHP’de sert tepkilere yol açmıştı. MHP, Gölbaşı’nda ise mevcut belediye başkanı Ramazan Şimşek ile “yola devam” kararı almıştı.

CHP ise Gölbaşı’nda Şimşek’in karşısına eski Gölbaşı Belediye Başkanı, eski MHP’li Yakup Odabaşı’nı MHP’nin karşısına çıkarmıştı.

İktidar kulislerinde, “eski MHP’li Yıldızkaya ve Odabaşı’nın, her iki ilçede milliyetçi muhafazakâr seçmenden oy aldığı ve her iki ilçede seçimlerin başa baş geçeceği” ifade ediliyor.

‘OYLARI BÖLÜYOR’

İktidar kulislerinde, “Polatlı’da, mevcut belediye başkanı Yıldızkaya’nın CHP’den aday gösterilmesiyle birlikte ilçedeki seçmenin, yapılan çalışmalarda, ikiye ayrıldığı görülüyor. Yıldızkaya daha önce de belediye başkanlığı yaptığı için Polatlı’da kendisini destekleyen, azımsanmayacak bir seçmen yapısı var. Milliyetçi-muhafazakâr seçmenlerin bir kısmı Yıldızkaya’nın CHP’den aday olmasına tepki gösterirken bir kısmının ise hâlâ Yıldızkaya’yı desteklediği görülüyor. Kızgın seçmenin oyu Cumhur İttifakı’na kayacaktır ancak Yıldızkaya’nın alacağı oyu da küçümsememek gerekiyor. Aynı durum Ankara’nın Gölbaşı ilçesi için de geçerli. Gölbaşı’nda da milliyetçi-muhafazakâr oyları bölünüyor. Her iki ilçede de eski MHP’li, yeni CHP’li isimler yarışı önde götürebilir” değerlendirmeleri yapılıyor.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika haberi... 'Şeriat' soruşturması: Avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Son dakika haberi... 'Şeriat' soruşturması: Avukat Feyza Altun gözaltına alındı
Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda

Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda
Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni kulis! 'Çalışma yapılıyor' dedi, yeni zam için rakam verdi

Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni kulis! 'Çalışma yapılıyor' dedi, yeni zam için rakam verdi
Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.

Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.
Ev sahipleri dikkat! 'Kaynana vergisi' ödemek zorunda kalabilirsiniz

Ev sahipleri dikkat! 'Kaynana vergisi' ödemek zorunda kalabilirsiniz
Beşiktaş evinde hata yapmadı!

Beşiktaş evinde hata yapmadı!
İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, 'İslam devleti' tehlikesine dikkat çekti: Hilafetin ilk adımı İstanbul

İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi Bülent Gürsoy, 'İslam devleti' tehlikesine dikkat çekti: Hilafetin ilk adımı İstanbul
Everton – Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Everton – Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?