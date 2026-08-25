Cumhur İttifakı ortakları Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı'nda: Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'ta bulunan Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na gitti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş da dualar okudu.

Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve kuvvet komutanları eşlik etti.

ERDOĞAN'DAN "İÇ CEPHE" VURGUSU

Öte yandan Erdoğan, Ahlat'taki Malazgirt programında yaptığı konuşmada, çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle resmî olarak çalışmalarına başlanan yeni çözüm süreci kapsamında "iç cephe" vurgusu yaptı.

Hem Türkiye hem de bölge için barış mesajı veren Erdoğan, "İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak" dedi.

Ancak isim vermeden sürecin birileri tarafından engellenmek istediğine dikkat çeken Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşlikle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Be tür oyunlar çevirdiğinizi biliyoruz. Bölgemize uzanan o kirli elleri çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız bir planımız var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kardeşlik, barış ve istikrarın kazacağını söyleyerek, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi.