Cumhur Uzun, Erdoğan'ın seçim vaatlerini yardımcısına sordu: 'Bırakın çalışmayı, açıklama dahi yapmıyor'

Yayınlanma: 14.10.2023 - 16:24

Güncelleme: 14.10.2023 - 16:26

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde verdiği ancak yerine halen getirilmeyi bekleyen vaatleri, yaptığı yazılı açıklamada sıraladı.

Uzun’un açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce kamuya personel alımları için, ‘Mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız’ demişti. Fakat Milli Eğitim Bakanı, Erdoğan’ı yalanlar nitelikte yaptığı açıklama ile ‘Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Biz de mülakatları, mülakat gibi yapmaya karar verdik’ dedi. Hala iktidarın mülakatların kaldırılmasına dair bir çalışması yok. Üstelik mülakatların kaldırılmasına dair muhalefetin önerisi geçtiğimiz günlerde AKP ve MHP tarafından reddedildi.

ÜZERİNE YATTILAR

Erdoğan seçim öncesinde birinci dereceye yükselen tüm memurlar için, ‘3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız…’ dedi. İktidar sözlerinin üzerine yatıyor. Birinci dereceye yükselen tüm memurlar için 3600 ek gösterge verileceği vaadine dair yapılan bir çalışma hala yok.

Erdoğan, seçim öncesinde bir söz de ev hanımlarına vermişti. Ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmının devlet tarafından ödeneceğini söyleyen Erdoğan hala bu konuda bir adım atmış değil. Milyonlarca ev hanımı bu vaadin yerine getirilmesini bekliyor.

Erdoğan, ‘Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK’lılar ile eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz…’ demişti. Esnaf, bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor. İktidar seçimin üzerinden dört buçuk ay geçmesine rağmen hala adım atmadı.

Enflasyon tek haneli rakamlara inecek dediler her geçen gün artıyor. Kadına şiddette sıfır tolerans dediler neredeyse her gün bir kadın cinayeti haberi ile sarsılmaya devam ediyoruz. Sığınmacıları geri göndereceğiz dediler ama sınırlarımızdan hala kaçak geçişler devam ediyor. Siyasette verilen sözler tutulmalıdır. Erdoğan seçimlerde verdiği bu sözleri bir an önce hayata geçirmelidir. Sadece bize oy veren değil AKP’ye oy veren vatandaşlarımız adına da bu sözlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce verdiği vaatlere dair bırakın çalışmayı, açıklama dahi yapmıyor. Halkımızın huzuruna çıkarak verdiği vaatlerle oy alan Erdoğan verdiği sözleri unuttu. Ama biz hatırlatmaya devam edeceğiz.”

ERDOĞAN'IN YARDIMCISINA SORDU

Uzun, seçim öncesinde verilen vaatleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesi ile TBMM gündemine de taşıdı. Uzun’un soruları şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce kamuya personel alımları için, ‘Mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız’ demişti. Personel alımlarında mülakatı kaldırmak için yapılan bir çalışma var mıdır? Mülakatları kaldıracak düzenlemeleri ne zaman gündeme getirmeyi planlıyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde birinci dereceye yükselen tüm memurlar için, ‘Tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız…’ demişti. Bu konuya dair yapılan bir çalışma var mıdır? Bu düzenlemeyi ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ev hanımlarının emekliliklerine dair verdiği vaatte, ‘Ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmını devlet olarak biz ödeyeceğiz…’ demişti. Ev hanımlarının emekliliklerine dair verilen bu söze dair yapılan bir çalışma var mıdır? Bu düzenlemeyi ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük esnafların prim ödeme gün sayısına dair verdiği vaatte: ‘Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK’lılar ile eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz…’ demişti. Henüz bu konuya dair bir düzenleme yapılmadı. Bu düzenlemeyi ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında yapılmış bir çalışma bulunmakta mıdır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi, ‘Erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz’ demişti. Neredeyse her gün bir kadın cinayeti işlenen ve erken yaşta evliliklerin devam ettiği ülkemizde seçimden bugüne bu konularda hangi çalışmalar yapıldı? Gerekli düzenlemeleri ne zaman gündeme getirmeyi düşünüyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız’ demişti. Enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi için öngördüğünüz bir tarih var mıdır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki sığınmacıların ‘gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşünü’ artırma sözü vermişti. 01.01.2023 – 30.09.2023 tarihleri arasında kaç sığınmacı ülkelerine geri döndü? Aylara göre dağılım nedir?

Geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan, ‘Yeni evlenen çiftlere aile ve gençlik bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız…’ demişti. Bu banka ne zaman kurulacak? Krediler ne zaman verilmeye başlanacak?”