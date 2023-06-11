Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Yayınlanma: 11.06.2023 - 20:56

Güncelleme: 11.06.2023 - 21:25

AKM’de düzenlenen '40 Yıl, 40 Eser' Etkinliği Kapsamında 'Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü' Dijital Sergi Açılışı' etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Üstadın eserlerinin yeniden tanzim edilerek kitap severlere ulaştırılmasını takdirle karşılıyorum. Destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Değerli dava adamı Mehmet Kısakürek'i yürekten kutluyor, emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Nitelikli özgün ve gençlerimize hitap eden her türlü çabanızda sizlerin yanında olacağımı bilmenizi istiyorum.

Üstad Necip Fazıl, devletin milletin fertlerin yaşadığı tüm ıstırapları bizzat görmüştür. Kültüre hegemonyaya teslim olmak yerine kalemiyle direnmeyi seçti. Mücadelesiyle milletimizin ruh köküne sahip çıktı. Yerli ve milli duruşunun ceremesini son nefesine kadar seçti. Onu deha diyerek alkışlayanlar bu tavrından dolayı düşman kesildiler. Onun bileğini fikir cephesinde bükemedikçe daha da küstahlaştılar. Kültür sanat camiasının bugün bile kurtulamadığı mahalle baskına Üstad Necip Fazıl on yıllar boyunca maruz kalmıştır. İnandığı değerler uğruna bedel ödemekten çekinmemiştir. O hayatının en kıymetli yıllarını fikir Mehmetçikleri yetiştirmeye adamış hakiki bir münevverdi. Kimsenin ne dediğine bakmadan hep sorumluluk aldı yazdı anlattı konuştu. Anadolu'yı adım adım dolaşıp bu ülkenin mahsun gençlerinin zihinlerine dokunmaya çalıştı. Üstadımızın çok yönlü kişiliğini burada anlatmaya kalksak saatler değil günler yetmez. Necip Fazıl'ı yine en iyi kendisinin anlattığına inanıyorum.

Merhum Necip Fazıl ve eserlerinin bizim neslimiz üzerinde çok büyük etkisi vardı. Her sözünün kalbimizde yaptığı tesir başkadır. Sakarya Türküsü şiirinin yeri ise müstesnadır. Bu şiir bir nesil tarafından ezberlenmiş ve manası idrak edilmiştir. Üstadımızın hayalini kurduğu şekilde bir gençlik yetişmiştir. Bu gençlik omuzlarına büyük bir davayı yüklenen fedakarlık, disiplin, güzel ahlak, estetik sahibi bir nesildir. Biz bu gençliği Çanakkale'de dünyanın en güçlü ordularını bozguna uğratırken gördük, İstiklal Harbi'nde gördük. Biz bu gençliği 15 Temmuz gecesi FETÖ'cu alçakların ölüm kusan silahlarına gövdelerini siper ederken gördük. Biz bu gençliği Teknofes'te ülkemizin tam bağımsızlık ülküsüne omuz verirken gördük. Biz bu gençliği seçimler öncesinde kapı kapı dolaşırken, seçim gecesi sandıklara sahip çıkarken gördük. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın inşaasında görüyoruz. Bu gençlik emaneti bizden alacak kendinden sonrakilere alnının akıyla teslim edecektir."