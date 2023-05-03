Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinleyen yok

Yayınlanma: 03.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 04:00

Giresun Üniversitesi diş protez, röntgen, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, radyoterapi teknikerleri, ilk ve acil yardım personeli ile tıbbi sekreter branşlarında sağlık personeli alım ilanına çıktı. Devlet Memurları Yasası’na göre “Kamu personeli alımında teknik ya da sağlık hizmetleri kapsamında iş tecrübesi, sertifika, ayrıntılı sertifika istenmez” şartına karşın, ilanlarda “çeşitli sertifikalara sahip olma” ve “ tecrübe” şartı arandı.

Hacettepe Üniversitesi de sağlık personeli alım ilanlarında özel şartlara yer verdi. Biyolog ilanında “Sağlık Bakanlığı onaylı Üremeye Yardımcı Tedavi Laboratuvar Uygulamaları Eğitim Sertifikası” sahibi olma; fizyoterapist ilanında en az bir yıl deneyim şartı arandı. Mülakatsız alım yapılan sağlık branşlarına ek sertifika şartı koyan üniversite, eczacı alımında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “mülakat kalkacak” açıklamasına karşın “mülakat” uygulayacak. 3. basamak sağlık hizmeti veren Hacettepe, Sağlık Bakanlığı’nın KPSS puanına göre noter huzurunda kura çekimiyle atama yaptığı “eczacı” kadrosu için de mülakatla alım yapacak

