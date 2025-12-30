Cumhurbaşkanına hakaret suçuna karşı düzenlemeler yıllardır Meclis’te bekliyor: ‘İfade özgürlüğü’ beklemede

Sosyal medyada, televizyonda ve meydanlarda iktidarı eleştiren pek çok yurttaş “cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa sevk”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gibi suçlarla karşılaşırken; son olarak Kadıköy’de asgari ücret protestosuna katılan 19 yaşındaki CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı. Muhalefet milletvekilleri uzun bir süredir verdiği soru önergeleri ile söz konusu suçlardan yargılanan kişiler hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan bilgi istiyor. Ancak Tunç, bu önergelere karşı “ellerinde ayrıntılı istatistik bulunmadığını” söylüyor.

13 YILLIK TEKL İF VAR

Meclis’in Adalet Komisyonu’nda ise “cumhurbaşkanına hakaret” suçunun kaldırılması için 8 ayrı yasa teklifi bekliyor. Bu tekliflerden en eskisi CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Haziran 2012’de verdiği yasa teklifi. Sadece Türk Ceza Yasası’ndaki cumhurbaşkanına hakaret suçunun kaldırılmasını öngören teklifin gerekçesinde “Siyasi kişiliklerin her tür eleştiriye açık olması ve en azından eleştiri sorumluluğunu sonuna kadar taşıması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı için özel olarak düzenlenmiş maddenin yürürlükten kaldırılması halinde, cumhurbaşkanının da toplumumuzun herhangi bir ferdi gibi eleştiri sınırlarını aşar mahiyette bir eylemle karşı karşıya kaldığında tüm hukuki haklarını kullanabileceği sabittir. Mevcut düzenlemenin özellikle ifade özgürlüğü bakımından ciddi bir sorun yarattığı aşikardır” ifadeleri yer alıyor. Adalet Komisyonu’nda CHP lideri Özgür Özel’in de imzasını taşıyan bir başka teklif, 2022’den beri görüşülmeyi bekliyor.

SÜREÇ RAPORLARINDA ÖNER İ VAR

Yeni çözüm süreci kapsamında CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu’nun sunduğu raporlarda da söz konusu suçla ilgili eleştiriler yer alıyor. CHP’nin raporunda “Cumhurbaşkanının tarafsız olduğu parlamenter rejime özgü düzenlenmiş olan bu suç tipi, cumhurbaşkanının parti genel başkanı olduğu bir sistem için uygun değildir” denilerek suçun kaldırılması isteniyor. DEM Parti’nin raporunda ise “AKP iktidarında binlerce cumhurbaşkanına hakaret davası açıldığı belirtilerek, ifade özgürlüğünün sağlanması gerektiği” kaydediliyor. Yeni Yol Grubu’nun raporunda da “İfade özgürlüğünü bastırıcı kanun hükümlerinin yürürlükten kaldırılması gerekmektedir” ifadeleri yer alıyor. Ancak muhalefet partilerinin temsilcileri “Komisyonun ortak raporunda bu konuda bir ifade yer alır mı?” sorusuna karşı “iktidarın bu konulara pek sıcak bakmadığını” aktarıyor.