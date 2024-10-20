Cumhurbaşkanlığı kurumlarına bütçe akacak

Yayınlanma: 20.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 04:00

TBMM’ye sunulan 2025 bütçesinde gelecek yıl bütçeden yardım alacak idare, kurum ve kuruluşların listesi de yer aldı. Teklife göre Cumhurbaşkanlığı’na bağılı ofislere milyonlarca lira aktarılacak. Yatırım Ofisi’ne 660 milyon TL, Dijital Dönüşüm Ofisi’ne 470 milyon TL, Finans Ofisi’ne 145 milyon TL, İnsan Kaynakları Ofisi’ne 313 milyon TL Hazine yardımı yapılacak. Hazine yardımları içerisinde en büyük aktarım ise 1.3 trilyon TL ile sosyal güvenlik kurumlarına gerçekleştirilecek.

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kapsamında 2.1 milyar TL aktarılacak. Türkiye Maarif Vakfı’na 6.7 milyar TL verilecek. Siyasi partilere 5.1 milyar TL bütçeden aktarma yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na da Hazine yardımları kapsamında 508.9 milyon TL, sermaye transferleri kapsamında da 22.8 milyar TL aktarılacak.