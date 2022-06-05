Cumhuriyet duyurdu: CHP'li vekiller Bekir Bozdağ'a çağrıda bulundu

05 Haziran 2022 Pazar, 23:08

Yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği karar hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” açıklamasında bulunmuştu.

Cumhuriyet, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Twitter üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan üniversite öğrencisi M.B.T. (20) 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığını gündeme getirdi.

Cumhuriyet’e konuşan M.B.T.’nin avukatı Çolak, hakkında Erdoğan’a hakaret davası açılan yurttaşlara çağrıda bulundu. Çolak, “Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemlerine katılan yurttaşlara ‘sürtük’ dediği haberi veya bu konuşma, TCK m. 129 çerçevesinde dava dosyalarına koyulmalıdır” dedi.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN SERT TEPKİ

CHP Milletvekilleri Murat Emir, Nihat Yeşil ve Alpay Antmen, Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle üniversite öğrencisine hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. CHP'li vekiller Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a çağrıda bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Üniversite öğrencisi M.B.T.'ye ceza verilmesine tepki gösterdi. Emir, "Üniversite öğrencisine tweeti kabul etmemesine rağmen, teknik inceleme yapılmaksızın alelacele 11 ay 20 gün ceza verilmiş. Demek ki; Bekir Bozdağ’ın önerdiği gibi boş baklava benzeri boş tweet atmadığınız sürece her an cezalandırılabilirsiniz" dedi.

Üniversite öğrencisine tweeti kabul etmemesine rağmen, teknik inceleme yapılmaksızın alelacele 11 ay 20 gün ceza verilmiş. Demek ki; Bekir Bozdağ’ın önerdiği gibi boş baklava benzeri boş tweet atmadığınız sürece her an cezalandırılabilirsiniz. https://t.co/JZu45Az8Q8 — Murat Emir (@muratemirchp) June 5, 2022

"TWEETİ BEN ATMADIM DEDİĞİ HALDE KAÇ KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI?"

CHP Ankara Milletvekili, Bakan Bozdağ'ı etiketleyerek, "'Tweet attı diye soruşturma açılan yok' diyen Adalet Bakanı, 'Tweeti ben atmadım' dediği halde bilirkişi incelemesi yapılmadan kaç kişi hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturmayı geçtim, dava açılıp ceza verildiğini de söylesin…" diye sordu.

“Tweet attı diye soruşturma açılan yok” diyen Adalet Bakanı, “Tweeti ben atmadım” dediği halde bilirkişi incelemesi yapılmadan kaç kişi hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturmayı geçtim, dava açılıp ceza verildiğini de söylesin…@bybekirbozdag https://t.co/FNzF0nisBC — Nihat Yeşil (@ChpNihatYesil) June 5, 2022

"BEKİR BOZDAĞ ONLİNE Mİ?"

CHP Mersin Alpay Antmen ise "Tweet attı diye soruşturma açılan kimse yok diyen Bekir Bozdağ online mi?" diye sordu.