Cumhuriyet'in dört haberi de aralarında! 'Cenaze aracında uyuşturucu skandalı' haberlerine erişim engeli

Yayınlanma: 31.05.2023 - 14:06

Güncelleme: 31.05.2023 - 14:06

Geçen yıl Adana'da durdurulan bir cenaze nakil aracında, 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmişti. Olaya ilişkin haberler de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi logolu söz konusu aracın Yeni Şafak gazetesinin ve TVNET'in sahibi olan Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy ile Mehmet Altunsoy ve Yılmaz Aytaş'ın sahibi olduğu Platform Turizm Taşımacılık Şirketi olduğu ortaya çıkmıştı.

Uyuşturucu skandalının ortaya çıkmasının ardından konuya ilişkin yapılan haberlere de olaydan 8 ay sonra Altunsoy tarafından erişim engeli talep edildi.

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği, "kişilik haklarının ihlali" iddiasıyla getirilmesi istenen engel talebini kabul edildi.

Böylece, aralarında Cumhuriyet.com.tr'nin konuyla ilgili 4 ayrı içeriği de dahil olmak üzere 96 sitede yer alan içeriklere erişim engeli kararı getirildi.

2002 yılında kurulan Platform Turizm Taşımacılık firması İBB'nin firmadan 2011-2018 yılları arasında 2 milyar 200 milyon liralık araç kiralaması ile gündeme gelmişti. İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 20 Aralık 2018 tarihinde 2019 yılı için 559 sürücü çalıştırmak ve 2 bin 432 araç kiralamak üzere ihaleye çıktı. İhale 138 milyon 757 bin 501 lira karşılığında Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne verildi. İhalenin tek katılımcısı olan şirket ile 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 arasına kapsayan sözleşme imzalandı. Platform Turizm, 2018 yılında da İBB'nin 450 sürücü çalıştırılması ve 2 bin 155 araç kiralanması için açılan ihaleyi 101 milyon 993 bin liraya almıştı.