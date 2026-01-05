ÇYDD'ye kumpas davası devam ediyor… FETÖ'cü isimden tepki çeken savunma: 'Kumpas kurulan biziz'

FETÖ’nün kurguladığı ve siyasal iktidar tarafından da desteklenen “Poyrazköy, Kafes, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast” kumpaslarındaki usulsüzlüklere ilişkin davanın yeni celsesi bugün görülmeye başlandı.

Dönemin Emniyet Müdürü Ertan Erçıktı, adli makamların talebini yerine getirdiğini, savcılık talimatlarını uyguladığını ve vekaleten imzaladığı evraklardan dolayı yargılandığını iddia etti. Erçıktı savunmasında, kumpas kurulanın kendileri olduğunu öne sürdü.

Dönemin Emniyet Müdürü Ertan Erçıktı, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, başka bir davadan tutuklu bulunduğu için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

ADLİ MAKAMLARI SUÇLADI

“Terörle Mücadele’de 2009-10-11 yıllarında vekaleten şube müdürlüğü yaptım" diyen Erçıktı, adli makamların talebini yerine getirdiğini, savcılık talimatlarını uyguladığını ve vekaleten imzaladığı evraklardan dolayı yargılandığını iddia etti.

TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA

Kumpas kurulanın kendilerini olduğunu öne süren Erçıktı, Ergenekon duruşmalarında savcıların beraat etmesini örnek göstererek kendilerinin de mahkemeyi bağlayıcı konumda olmadığı iddiasını dile getirdi.

Duruşma, yarın da savunmalarla devam edecek. Duruşmaların 16 Ocak’a kadar sürmesi bekleniyor.