‘Daha muhafazakar-milliyetçi iktidarların kanatları altında büyüdü’

Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:35

Güncelleme: 22.10.2024 - 10:35

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen 83 yaşında öldü. Gülen’in, kendisine yakın kaynaklarca 20 Ekim’de öldüğü duyuruldu. 20 Ekim, Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın görüldüğü gün olarak biliniyor. Kumpasın ilk duruşması 20 Ekim 2008’de görülmüştü. Ergenekon kumpası sürecinde 100 binden fazla telefon izlendi, 60 bin telefon dinlendi, 3 bin kişi hakkında takip yapıldı, bin 360 kişi ifade verdi, 588 kişi tutuklandı. Davada 44 gizli tanık vardı. Toplam sayfa sayısı 17 bini aşan 19 iddianame hazırlandı. Türkiye’nin komutanları, bilim insanları, gazetecileri, aydınları bu kumpasla hapse atıldı, hayatları karartıldı. Yıllar sonra bunun bir FETÖ kumpası olduğu 'ortaya çıktı'. O isimlerden birisi de eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’di. Ergenekon soruşturmasının Erzincan ayağını yürüten eski özel yetkili savcı Osman Şanal, 2010 yılında dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'i makamında gözaltına aldırmıştı. Savcı Şanal’ın talebi üzerine, o dönem özellikle İsmailağa cemaatine yönelik yaptığı soruşturmala gündeme gelen Cihaner tutuklanmış, 4 ay tutukluluğun ardından o dönemki ismiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) kararıyla serbest kalmıştı. Osman Şanal ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’ye üye olmak suçundan tutuklanmış ve 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. FETÖ elebaşı Gülen’in ölümü üzerine, örgütün kumpasına uğrayan İlhan Cihaner gazetemize özel açıklamalarda bulundu. FETÖ’nün, devlet mekanizmasına hükmeden iktidarların korumasıyla ortaya çıktığını ve daha muhafazakar-milliyetçi iktidarların kanatları altında büyüdüğünü söyleyen Cihaner, “FETÖ, Türkiye'deki karşıdevrim süreciyle, -özellikle ABD’nin ajandasına uygun olarak- yeşil kuşak teorisiyle, sadece Türkiye'yi de kapsamayan, sosyalizm ve komünizm karşıtı bir baraj olması açısından İslamcı hareketlerin desteklenmesiyle ortaya çıktı” yorumunda bulundu.

‘İYİMSER OLUR’

Gülen’in ölümü için “Öldü. Bu örgüt dağılır” yaklaşımını iyimser bulduğunu ifade eden Cihaner, “Bizim analizimiz ve somut olgular özellikle ABD’nin bu yapılanmanın arkasında güçlü bir şekilde durduğunu gösteriyor. Yani o bağlantı, işlevsellik ortadan kopmuş mu? Çok emin değilim” ifadelerini kullandı.

‘DEŞİFRE EDECEK İFŞA ORTAYA ÇIKMADI’

Türkiye Cumhuriyeti’nin, “FETÖ’nün ne anlama geldiğini” diğer devletlere çok iyi anlatamadığını belirten Cihaner, “Bu nedenledir ki; çok kriminal profillerde olanların bile iadesi konusunda çok başarı elde edilemedi” dedi. Cihaner sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar örgüt içerisinde bildiğimiz anlamda bir çözülme, itiraf çıkmadı. Yani işte, ‘Ben şurada şunu yaptım’, ‘Burada bunu yaptım’, ‘Yalan söyledim.’ Böyle şeyler oldu ama örgütün tabanıyla bağını çözecek, deşifre edecek bir ifşa da ortaya çıkmadı. Tabi bunlar iktidarın, bu yapıyla çok iç içe olması nedeniyle böyle oldu. O kadar iç içelerdi ki; yargılayanla, yargılanan arasında hiçbir farkın olmadığı süreçler gördük.”