‘Dava açmamam için görevden almışlar’
Boğaziçi Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri anabilim dalı başkanlığı yapan Prof. Dr. Cem Say, görevinden alındı.
Kararı duyuran Say, “Anladığım
kadarıyla ‘görevi iyi
yapma suçu’ işlemişim.
Tabii ki bu hukukdışılığa
itiraz edeceğim, işimi
iyi yapmaya da devam”
ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet olayın
ardından Prof. Dr. Say ile konuştu.
Say, “Paraşüt diye bir olay var. 100
yıllık akademik geleneklere aykırı
olarak bir akademik kontrolden
geçmeden bölümün rızası olmadan
göklerden atama yöntemiyle gelen
insanlar var. Bir liyakat sorunu bu.
Bizim anabilim dalına yapılan bu
tip atamalara, kişiye özel ilanlara
anabilim dalı başkanı şapkamla dava
açıyordum. Dava açmamam için
görevden almışlar” dedi.
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