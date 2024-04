Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2024 - 04:00

Kararı duyuran Say, “Anladığım kadarıyla ‘görevi iyi yapma suçu’ işlemişim. Tabii ki bu hukukdışılığa itiraz edeceğim, işimi iyi yapmaya da devam” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet olayın ardından Prof. Dr. Say ile konuştu. Say, “Paraşüt diye bir olay var. 100 yıllık akademik geleneklere aykırı olarak bir akademik kontrolden geçmeden bölümün rızası olmadan göklerden atama yöntemiyle gelen insanlar var. Bir liyakat sorunu bu. Bizim anabilim dalına yapılan bu tip atamalara, kişiye özel ilanlara anabilim dalı başkanı şapkamla dava açıyordum. Dava açmamam için görevden almışlar” dedi.