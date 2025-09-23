Davaya karşı olağanüstü kurultayını atlatan CHP, yeni tartışmaları dikkate almayacağını söylüyor: Tartışma yok, mitinglere devam

CHP, 38. Olağan Kurultayı’na açılan davaya karşı delegelerinin çağrısıyla olağanüstü kurultayını topladı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yönetimi bir kere daha göreve getirildi. Bu olağanüstü kurultayla artık diğer davaların konusuz kaldığını söyleyen CHP kurmayları “Delegelerimiz bir kere daha yönetime destek iradesini gösterdi ve tartışmaları bitirdi. Bundan sonra da elbette tartışmaları devam ettirmek için söylenen sözler olacak. Daha kurultay yapılmadan önce, iptal ettirmek için bir sürü çaba olmuştu. Ama en sonunda YSK de ilçe ve il seçim kurulları da kurultayın yapılması gerektiğini söyledi. Çünkü hukuki olan, olması gereken budur. Şimdi yine bir sürü karalama yapacaklar. Mutlaka haber olsun diye son kurultayımıza karşı da başka girişimler olacak. Ancak yasalar da YSK kararları da ortadadır. Bu saatten sonra CHP’lilerin iradesini kimse tartışamaz” dedi.

‘DAVALAR KONUSUZ HALE GELDİ’

Kurultayda güven oylaması yapılması ve yönetime güvensizlik oyu verilmesine ilişkin konuşan partililer “Delegelerimiz kurultay için imza toplarken, topladıkları dilekçede ‘21. olağanüstü kurultaya rağmen kötü niyetli çaba ve partiye saldırılar devam etmektedir. Bu durumda CHP’nin kurultay delegeleri olarak bizlerin duruma el koyması ve tüzüğün 48. maddesi uyarınca seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Partimizin genel başkanı ve kurultayda seçilmiş organlarına güvenimiz tamdır. Ancak seçimli kurultay yapılabilmesi için tüzüğün 48/5. fıkrası uyarınca çağrı gündemine ‘güvenoyu ve seçim maddesi’ ibaresinin konulması zorunlu olduğundan bu zaruret nedeniyle gündeme ‘güvenoyu’ maddesinin konulduğunun da bilinmesi gerekir’ yazıyordu. Şaibe iftirasına maruz kalan delege bu seçimde oy kullanmadı. Güvensizlik oyuyla partinin suçlanan kurultayları da geçersiz sayıldı. Delege de yeni yapılan seçimle mevcut yönetimi seçti. Teknik bir işlemle davalar konusuz hale geldi” değerlendirmesini yaptı.

MİTİNG TAKVİMİ S ÜRÜYOR

“Gündemimiz Türkiye’nin gündemi” diyen CHP kurmayları, bundan sonra mitinglerine devam edeceklerini söyledi. Bu kapsamda CHP lideri Özgür Özel yarın İstanbul’da, Filistin Başkonsolosluğu önünde Filistin’e destek mitingi yapacak. Özel, perşembe günü Elazığ depreminde ağır hasar gören ve yeniden yapılan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışı için Elazığ’a gidecek. Cuma günü ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi davasına katılacak. Cumartesi günü Afyon mitingini gerçekleştirecek olan Özel, mitingten önce tüzük gereği Parti Meclisi’ni toplayacak ve Merkez Yönetim Kurulu’nu açıklayacak. Özel, pazar günü de maden yasasına karşı zeytinlikleri için mücadele eden Muğlalıların yanına gidecek ve orada da bir miting gerçekleştirecek.

DİSİPLİN KURULU DA TOPLANACAK

Öte yandan; partinin yeni Yüksek Disiplin Kurulu’nun cuma günü aralarında Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın da olduğu bazı isimlerin ihraç dosyalarını görüşmesi bekleniyor.