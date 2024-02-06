Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Depremzedelerin sigorta primleri karşılansın

Yayınlanma: 06.02.2024 - 19:46

Güncelleme: 06.02.2024 - 19:46

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidarın deprem ve sonrasındaki çalışmalarda ihmalleri bulunduğunu, depremzedelere verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti.

Hatay'da halen 40 bin binanın daha yıkılması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, yıkım sürecinde oraya çıkan asbest içeren kimyasal ve tozlar nedeniyle bölgenin ciddi tehlikeyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Davutoğlu, bölgede daha fazla konteynere ihtiyaç duyulduğunu, eğitim faaliyetlerinde "ciddi aksamalar" olduğunu ve şehirlerde içme suyu sorununun ciddi boyutlarda yaşandığını ileri sürdü.

Depremzedelere kamu bankaları aracılığıyla uzun vadeli faizsiz krediler verilmesini ve hiçbir bankanın depremzedelerden havale ve EFT ücreti almamasını isteyen Davutoğlu, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi belediyelerin aldığı vergilerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde çalışan depremzedelerin SGK primleri devlet tarafından ödenmelidir. Depremzedelerden birkaç yıllığına MTV ödemesi alınmamalıdır. Deprem bölgesinde okuyan ve LGS gibi sınavlara giren öğrencilere pozitif ayrımcılıkta bulunulmalı, artı destekler verilmelidir. Diğer illerde okuyan öğrencilere depremzede öğrenci bursu verilmelidir. Depremzedelerden ilk kez evlenen gençlere maddi yardım yapılmalıdır. Deprem bölgesinde ikamet etmek şartıyla doğan çocuklara belirli bir süre mama, bez gibi destekler sağlanmalıdır. Depremzedelerden hastane, ilaç ve muayene katkı payı alınmamalıdır."