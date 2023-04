Davutoğlu'ndan 'TOGG' paylaşımı: 'Asgari ücretli almak istese...'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 22:59

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 22:59

Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, geçtiğimiz günlerde noter huzurunda gerçekleştirildi. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesinin Togg'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağı bildirilmişti. Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından, "TOGG satışa çıktığında almayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladığı bir video paylaştı.

"ONU DA BİZ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Davutoğlu paylaşımına, "TOGG satışları başladı hayırlı olsun. Yalnız bir asgari ücretli en uygun modelini almak istese yemeden içmeden 112 ay yani yaklaşık 9.5 yıl para biriktirmesi gerekiyor. Milli araba üretmek, alım gücünü o arabayı alacak düzeye çıkarmakla anlamlı olur. Onu da biz gerçekleştireceğiz" ifadelerini ekledi.

"TOGG satışa çıktığında almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"TOGG satışa çıktığında almayı düşünüyor musunuz? Şunu ifade edeyim. Türkiye'deki her milli girişimden, her milli üretimden gurur duydum. Şeref duydum ve TOGG ile ilgili ilk projeleri de her zaman destekledim. İktidarda kim olduğundan mahlus olarak söylüyorum. Bu ülkede üretime en küçük katkıda bulunan, taş üstüne taş koyanı da takdir ederim. Sayın Cumhurbaşkanı açılışına bizi davet etmemiş olsa da hiç önemsemiyorum. Türkiye'de üretilen her şey bizimdir. Dışardan araba ithal etmek yerine devlet kurumlarında yerli üretimi teşvik anlamında TOGG kullanmaya karar veririm. Şahsen alıp alamayacağım biraz da bütçeye bağlı açıkçası. Bütçemin el verdiği bir fiyat olursa alabilirim diye düşünüyorum."