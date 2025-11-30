DEM Parti’den CHP lideri Özgür Özel’e yanıt: ‘En hafif tabiriyle bir akıl tutulması; celladı çok iyi tanırız’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ”Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz cellatımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullanmıştı.

“AKIL TUTULMASI”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söz konusu ifadelerine yanıt verdi.

Partinin resmi hesabından ‘CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yanıt’ ifadeleriyle paylaşılan kesim şu şekilde:

“Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak. Celladı da çok iyi tanırız.”