DEM Parti Kadın Meclisi: LGBTİ artıları hedef alan hiçbir yasal düzenlemeyi kabul etmedik, etmeyeceğiz

DEM Parti Kadın Meclisi, sosyal medya hesabından 11. Yargı Paketi taslağına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11.Yargı Paketi taslağı, hukuk sistemini eşitlik ve özgürlük ilkelerinden uzaklaştıran, toplumun farklı kesimlerini hedef gösteren düzenlemeler içermektedir. Kadınların ve LGBTİ artıların yaşamlarını doğrudan etkileyen bu değişiklikler, nefret söylemini yasal zemine taşımakta ve şiddetin önünü açmaktadır. Hukuk, hiçbir inancı, kimliği, yönelimi ya da yaşam biçimini cezalandıramaz; cezalandırdığı anda adalet olmaktan çıkar. Biz kadınlar, bu ülkede eşit yurttaşlığın, barışın ve birlikte yaşamın savunucularıyız. 11. Yargı Paketi taslağı, toplumun çoğulluğuna değil, tek tipleştirmeye hizmet etmektedir. Biz, nefretin değil yaşamın, ayrımcılığın değil eşitliğin hukukunu savunuyoruz. Nefret suçlarını körükleyen, LGBTİ+’ları hedef alan hiçbir yasal düzenlemeyi kabul etmedik, etmeyeceğiz."