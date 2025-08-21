DEM Parti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden açıklama

DEM Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin yaptığı ortak yazılı açıklamada, "Çok farklı siyasal görüşlerden, toplumsal kesimlerden duygularını ve önerilerini komisyonda paylaşan kişi ve kurumların gerekçeleri, dayanakları ve tanımlamaları farklılıklar arz etse de mevcut sürece desteklerini ve başarılı olması temennilerini beyan etmeleri çok kıymetliydi. İki gün boyunca dinlediğimiz tüm sunumlar bize bir kez daha geçmişin yükünün ağırlığını hatırlattı. Bu yükün ağırlığını hissediyoruz ve bu yükü bizden sonraki nesillerin üstüne bırakmamak için elimizden gelen tüm çabayı, komisyon faaliyetleri boyunca gösterme kararlılığımızı vurguluyoruz" denildi.

DEM Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Bestas, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çicek, bu hafta Komisyonun yaptığı dördüncü ve beşinci toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dördüncü ve beşinci toplantısını tamamladı. İki gün boyunca, komisyonda temsiliyeti olan siyasi partilerin mutabakatıyla belirlenen kişiler ve kurumlar dinlendi. Öncelikle gerek yaşadığı acıları ve mağduriyetleri açık bir şekilde paylaşan gerekse de eleştiri, görüş ve önerilerini ifade eden tüm kişi, çevre ve kurumlara partimiz adına teşekkür ediyoruz.

"BU FOTOĞRAFI TAMAMLAYAN PARÇALARDI"

Yapılan konuşmalarda, Kürt meselesinin çatışma zemininde seyrettiği yılların başta can kaybı olmak üzere toplumsal, siyasal ve ekonomik etkilerinin bir fotoğrafının çekildiğini söyleyebiliriz. Her hikâye, her yaşanmışlık, her tespit ve öneri bu fotoğrafı tamamlayan parçalardı. Çok farklı siyasal görüşlerden, toplumsal kesimlerden duygularını ve önerilerini komisyonda paylaşan kişi ve kurumların gerekçeleri, dayanakları ve tanımlamaları farklılıklar arz etse de mevcut sürece desteklerini ve başarılı olması temennilerini beyan etmeleri çok kıymetliydi.

"ELİMİZDEN GELEN TÜM ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

Elbette bakış açılarının ve önerilerinin arasındaki farkların bilincindeyiz. Ancak dinlediğimiz kişi ve kurumların sürece dair desteklerinin, siyaset kurumuna tarihsel ödevler yüklediğinin de farkındayız. Acılar arasında hiyerarşi kuran, acıları birbiriyle yarıştıran anlayışlar karşısında politikanın, toplumsal sorunların çözümüne dair rolünü bir kez daha hatırlıyor ve hatırlatmak istiyoruz. İki gün boyunca dinlediğimiz tüm sunumlar bize bir kez daha geçmişin yükünün ağırlığını hatırlattı. Bu yükün ağırlığını hissediyoruz ve bu yükü bizden sonraki nesillerin üstüne bırakmamak için elimizden gelen tüm çabayı, komisyon faaliyetleri boyunca gösterme kararlılığımızı vurguluyoruz.

"KARARLI DURUŞUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ"

Bu çerçevede, komisyon çalışmalarını dışarıdan yalan ve provokasyonlarla sabote etme, toplumda gelişmekte olan meşruiyeti baltalama, barış ve Kürt sorununun demokratik çözümü yönünde atılacak adımları engelleme amaçlı tüm girişimlerin karşısındaki kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz."