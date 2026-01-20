DEM Partili Çandar'dan iktidara: 'Süreci kurtarabilirsiniz'

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM’de Suriye’de yaşananları yorumladı.

Çandar, iktidar temsilcilerine şöyle seslendi:

“Şu sıralarda Şam’ın kazanmış görüntüsünü kendi kazancı gören zihniyete hitap etmek istiyorum. Bu kazanç, Türkiye topraklarındaki Kürtlerle büyük bir duygusal kopuş pahasına olacak, öyle oluyor.

Stratejik olarak bakıldığında, o pek sevilen deyimle ‘devlet aklı’ ile bakıldığında bu kazanç değil, çok ciddi bir kayıptır.

Süreç karşıtları, -hadi adını vereyim; başta İsrail-süreç ve her cinsten provokatörler şu günlerde ellerini ovuşturuyorlar.

Sayın iktidar sahipleri; uyanın. Hâlâ vakit var; geri dönülmez bir yolda değilsiniz. Süreci kurtarabilirsiniz.”

“Şam’daki geçici yöneticilere gösterdiğiniz şefkatin hiç değilse yarısını Suriye Kürtlerinin temsilcilerine gösterin” diyen Çandar, “Konu Suriye’deki Kürtlere gelince, Türkiye tüm gücünü Şam’daki rejimin arkasına koydu” açıklamasında bulundu.