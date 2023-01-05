Demirtaş'tan 'seçim' mesajı: 'Her yerde çalışma yapın'
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Fırsat bulduğunuz her an, her yerde seçim çalışması yapın lütfen" dedi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önümüzdeki seçimlerle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Demirtaş Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Fırsat bulduğunuz her an, her yerde seçim çalışması yapın lütfen. İkna edemediğiniz olursa bana haber verin, mektup yazayım. Eski sevgililerinizle de uğraşmayın artık, çok zaman geçti. Yaranızı mı deştim? Haydi içelim o zaman. Çaylar benden. Evet Şakir, sana halen çay yok" dedi.
Fırsat bulduğunuz her an, her yerde seçim çalışması yapın lütfen. İkna edemediğiniz olursa bana haber verin, mektup yazayım.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 5, 2023
Eski sevgililerinizle de uğraşmayın artık, çok zaman geçti. Yaranızı mı deştim? Haydi içelim o zaman. Çaylar benden.
Evet Şakir, sana halen çay yok ??
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