Gültekin Uysal'dan 31 Mart mesajı
Demokrat lideri Uysal, "Seçilen belediye başkanı sadece yerel hizmetleri yürütmeyecek. Bu memleketin her meselesinin sahibi olacak." dedi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde partisinin Numuneevler Mahallesi'ndeki Seçim İletişim Merkezinin açılış törenine katıldı.
Buradaki konuşmasında Uysal, 31 Mart'taki seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Yerel seçimlerde Dörtyol Belediye Başkan adaylarının Yaşar Toksoy olduğunu açıklayan Uysal, şunları kaydetti:
"Önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde de tecrübesiyle, birikimiyle değerli başkanımız burada. Aradığınız şey belli. Bu memleket ehil insanların elinde olsun. Seçilen belediye başkanı sadece yerel hizmetleri yürütmeyecek. Bu memleketin her meselesinin sahibi olacak. Biraz çelebi insanlara, cengaverlere, cesur insanlara ihtiyacımız var. O açıdan şanslısınız."
Açılışın ardından Uysal, Çaylı Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, daha sonra konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi.
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