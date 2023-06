Deprem felaketi için 'Allah'ın kırbacı' demişti... AKP'li Ergüder Aksoy için 'takipsizlik' kararı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 12:14

Güncelleme: 10.06.2023 - 12:18

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en ağır hasarı gören Hatay'da AKP'nin milletvekili aday tanıtım töreninde skandal sözler sarf edilmişti.

AKP'nin Dörtyol ilçe binası önünde düzenlenen törende konuşan Ergüder Aksoy adlı partili, "Kardeşlerim depreme felaket dedi, ben de rahmet diyorum. Bir kırbaç Allah'tan. Antakya bu aslanları bekliyor ki artık tümüyle ak olsun" sözlerini kullanmıştı.

"85 MİLYONA BİR KIRBAŞ ALLAH'TAN..."

Depremi Allah’ın rahmeti ve kırbacı olarak nitelendirip Hatay’daki kültür ve inanç mozaiğinin yok edilmesi gerektiğini savunan Aksoy, özetle şöyle konuşmuştu:

"…Cenabı Hak ne dedi? Bir sayha ki, bir nara ki... Ödlerini kopardı, Antakya'yı sildi Allah, şimdi Muhammed ümmetine 'Buyurun bu kent sizin olsun' dedi. Ama... Bu kent nasıl bir mozaik böyle? Hep onun şiirsel tarafının üzerinde duruyoruz. Hayır. Orada her dinden, her mezhepten, hele içimizdekilerden... Böyle karışık bir homojen ki... Hayır. Ak insanının görevi, orayı tamamen Kuran, İslam ve Muhammed Aleyhisselam çapında İslamize etmekle görevlidir. Allah'tan görevdir bu. Öyleyse bu ikinci sayha oldu Antakya'ya. Kardeşlerim buna bir felaket dedi, ben de rahmet diyorum. Niye biliyor musunuz? Bir arabacı atını sürerken at biraz yorulunca bir kırbaç vurur ona. Haydi bakalım çek bu yükü diye. İşte bu millete, 11 vilayet şahsında 85 milyona bir kırbaç Allah'tan. ‘Ey benim insanlık için yarattıklarım, böyle değil, dünyevileşmeyin’ tarzında bir kamçıydı."

Bu konuşma Türkiye’de infial yaratmış, büyük tepki çekmişti.

CAN ATALAY SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Skandal sözlerin ardından, o dönem TİP’in Hatay milletvekili adayı olan Avukat Can Atalay’ın avukatı Bülent Akbay, gerici Ergüder Aksoy’un ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etmek’ suçundan yargılanması için suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda Ergüder Aksoy’un dini değerleri kullanarak AKP’ye oy çağrısı yaptığı, Hatay’ı İslamileştirme hedefiyle cihat çağrısı yaptığı, dini duyguları kullanarak halka korku salmayı amaçladığı anlatılmıştı.

'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre; Dörtyol Başsavcılığı, Ergüder Aksoy’un sözlerinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Cumhuriyet Savcısı Mücahid Enes Bulutoğlu imzalı kararda şöyle denildi:

“…Şüphelinin yasal çerçevede ifade özgürlüğünü kullandığı da dikkate alındığında ‘Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama ve tahrik’ suçunun yasal unsurları ile oluşmadığı anlaşılmakla şüpheli hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.”

Avukat Bülent Akbay, karara itiraz edeceklerini söyledi.