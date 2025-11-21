Depremde 26 kişiye mezar olmuştu... Balanlı Apartmanı davasında yeni gelişme: 8 sanığa hapis cezası!

6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Balanlı Apartmanı'nın yıkılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, fenni mesul ve mimari proje müellifi Ahmet Turan Üzmez, statik proje müellifi Bülent Yeroğlu ile Malatya Belediyesi'nde görevli Ahmet Özer, Alper Yiğit, Duran Özdemir, Latif Yıldırım, Mustafa Bingöl, Şazi Doğdu, Şükrü Karaca ve Yusuf Kılınç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

"VERECEĞİNİZ KARAR İNŞALLAH BİZİM İÇİN HAYIRLI OLUR"

Dönemin belediye görevlisi sanık Ahmet Özer, savunmasında mütalaaya katılmadığını belirterek, "İmar Dairesi olarak o dönem üç kişiyle yapı tanzim ve yapı ruhsatı işlerini yürütüyorduk. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'da on binlerce insan hayatını kaybederken Malatya'daki can kaybı sayısına bakıldığında fark ortadadır; bu da görevimizi yaptığımızı gösterir. Vereceğiniz karar inşallah bizim için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Dönemin belediye görevlisi sanık Alper Yiğit, savunmasında "Biz dosyaya bakarız; evraklar tamamsa ruhsatı veririz" dedi. Binanın statik proje müellifi Bülent Yeroğlu ise savunmasında şunları kaydetti:

"Mimari tadilat projesi yapılmıştır. Ben buranın projesini yapmışım; statiğini dört kat olarak hazırlayıp vermişim. Çekme kat için benden statik proje istenmedi, istense yapar verirdim. Projeyi teslim ettikten sonra inşaat safhasında herhangi bir sorumluluğum yoktur. Dava konusu bina 2020 Elazığ depremine maruz kalmıştır. Binada oturanlar, binanın depremde hasar aldığına yönelik açıklamalarda bulunmuştur. Kat maliklerinin ifadelerine bakıldığında benim bina ile illiyet bağım kalmamıştır."

Dönemin belediye görevlisi sanık Şazi Doğdu, "Ben imar işlerinde kalemde çalışıyorum. Ben bu dosyanın harcını almışım. Benim binanın yapımı aşamasıyla herhangi bir ilgim yok" dedi.

8 SANIĞA 7 İLE 13 YIL ARASINDA DEĞİŞEN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 8 sanığı 7 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Heyet, fenni mesul ve mimari proje müellifi Ahmet Turan Üzmez ile statik proje müellifi Bülent Yeroğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanıkların hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi. Yeroğlu tutuklanarak cezaevine götürülürken, Üzmez hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Heyet, belediye görevlisi sanıklardan Ahmet Özer ve Mustafa Bingöl'e 9 yıl 5 ay 10 gün, Duran Özdemir, Alper Yiğit ve Şükrü Karaca'ya 8 yıl 10 ay 20 gün, Yusuf Kılınç'a 7 yıl 9 ay 10 gün hapis ceza verdi. Öte yandan Şazi Doğdu ve Latif Yıldırım hakkında ise beraat kararı verildi. Belediye görevlilerine verilen ceza kararı, istinaf ve Yargıtay süreçlerinin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.