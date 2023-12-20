Depremi çocuk evliliklerine bağlayan YTÜ'lü 'profesör' Gencer: Cemaatsiz olmaz

Yayınlanma: 20.12.2023 - 17:28

Güncelleme: 20.12.2023 - 17:35

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bakanlığın cemaatlerle işbirliği yapmaya devam edeceğini belirttiği sözlerine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 'profesör' unvanına sahip bir isim de desteğini ilan etti.

O isim kamuoyunun 2020 Elazığ depreminin ardından yaptığı skandal paylaşımla hatırladığı, YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Bedri Gencer oldu.

Gencer, sosyal medya ağı X'deki hesabından paylaşımda, geçmişte AKP'ye yakın Milat gazetesinde konuyla ilgili kaleme aldığı yazıyı paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"Neden güçlü Türkiye için güçlü cemaatler? Devlet ancak cemaatlerden oluşan sivil toplumla güçlüdür. Cemaatsiz toplumun sonu parçalanma ve yabancılaşmadır. O yüzden #GüçlüCemaatlerGüçlüTürkiye"

"İngilizce “brotherhood” kelimesi, hem tarikat, hem cemaat mânâsına gelir" diyen Gencer, cemaat savunusunu Alman düşünür Max Weber'e dayandırmaktan da geri durmayarak "Weber gibi sosyologlarca, tarikatsız cemaat, cemaatsiz ülke olmaz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu sosyolojik hakikate binaen isabetle #GüçlüCemaatlerGüçlüTürkiye demiştir" diye yazdı.

İşte Gencer'in o paylaşımları:

DEPREM SONRASI PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Prof. Dr. Bedri Gencer, 24 Ocak 2020 yılında meydana ve onlarca yurttaşın yaşamını yitirmesine yol açan Elazığ depreminin ertesi günü sosyal medya hesabı üzerinden skandal niteliğinde bir paylaşım yapmıştı. Gencer, depremin ertesi günü yaptığı o paylaşımda “Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” demişti.

Depremi çocuk yaşta evliliğin yasak olmasına bağladığı yönünde yorumlanan sözlerinin ardından öğrenciler Gencer'e karşı büyük tepki göstermişti. Gencer'in okulla ilişiğinin kesilmesini talep eden öğrenciler, 500'den fazla dilekçe toplamıştı. Bu tepki karşısında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden gelen açıklamada, Bedri Gencer'in mesajına ilişkin "haddini aşan" ve "kabul edilmesi mümkün olmayan" denilerek inceleme başlatılacağı duyurulmuştu. Daha sonra da Gencer’in lisans öğrencilerine verdiği sosyoloji dersinin öğretim görevlisi değiştirilmişti.