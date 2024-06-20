Depremzede çocuklar festivalle mutlu oldu

Yayınlanma: 20.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2024 - 04:00

Deprem bölgesinin yaralarını sarmak için kurulan 6Sıfır2 Derneği’nin Hatay’da düzenlediği festivalde binlerce çocuk eğlenceli anlar yaşadı. Defne Atatürk Stadyumu’nda yapılan etkinlikte Barış Bahar’ın sunuculuğunda Toprak Sanatevi, Gönüllü Palyaçolar ve Anka Arama Kurtarma ekipleri hem çocuklara hem de ailelere neşe dolu anlar yaşattı. Yaklaşık üç saat süren etkinlik, çocuklara hediye ve kitap dağıtımıyla son buldu. Etkinlik sonrası Cumhuriyet’e konuşan 6Sıfır2 Derneği Başkanı Mümtaz Gövce, “Çocuklar için bir şeyler yaptıkça rahmetli çocuklarımın ve öğretmen olan eşimin enerjisinin daha çok benimle olduğuna inanıyorum. Evlatlarımız için elimden geleni kalıcı projelerle yapmaya devam edeceğim. Çünkü umut da iyilik de onlarda, onların umudu bizlere ümit oluyor” ifadesini kullandı.

Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara hazır bulunurken Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün davetli olduğu halde katılmadı.