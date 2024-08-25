Depremzedeye parayla çadır veren Kızılay şimdi de taşınmazları elden çıkarıyor

Yayınlanma: 25.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.08.2024 - 04:00

Türkiye’nin en güvenilir kurumları arasında olması gereken Kızılay, rant odaklı satış politikalarıyla gündemden düşmüyor. Bir yılda kârını dörde katlayan Kızılay, ülkenin çeşitli noktalarındaki yurttaşların bağışı olan 274 adet taşınmazı satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

TİCARİ KIZILAY

Kızılay, AKP iktidarı döneminde krizi ranta çeviren bir “şirkete” dönüştü. 6 Şubat depremlerinin ardından yurttaşa çadır satmasıyla eleştirilerin hedefine oturan Kızılay, ticari faaliyetleriyle de gündemde. Kurumun kâr odaklı politikası faaliyet raporlarına da yansımıştı. Bir yılda satış gelirini dörde katlayan Kızılay, 2022 yılında 2 milyar 865 milyon 236 bin TL’lik net satış geliri elde ederken bu tutar 2023 yılında 8 milyar 981 milyon 36 bin TL oldu.

Bünyesinde 11 farklı iştirak şirketi bulunduran Kızılay, Kızılay Yatırım Holding AŞ, Kızılay İçecek San. ve Tic. AŞ, Kızılay Barınma Sistemleri (Kızılay çadır tekstil 24.11.2023 tarihi itibarıyla ismi Kızılay Barınma Sistemleri olarak değiştirildi) Kızılay Lojistik AŞ gibi birçok şirket ile ticari faaliyet yürütüyor.

Cumhuriyet’in ulaştığı söz konusu satış listesinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum, Düzce, Samsun, Trabzon, Aydın, Nevşehir, Sakarya, Yalova, Erzincan, Tekirdağ, Kayseri ve Mersin gibi birçok kentten çok sayıda taşınmaz bulunuyor. Bu taşınmazlar arasında, çok katlı apartmanlar, dükkân, ev, depo, arsa, bağ ve fındık bahçeleri yer alıyor. Bu taşınmazların yurttaşlarca Kızılay’a bağışlanmış olması da tepkilerin hedefinde.

GERİ ADIM ATILMIŞTI

Geçen aylarda kurumun bünyesinde bulunan çok sayıda hastaneyi satışa çıkaracağı öne sürülmüştü. Kızılay Genel Sekreteri Murat Ellialtı, Kayseri’deki Kızılay hastanesinin başka kuruma devredilmesiyle ilgili toplantı yapmış, hastane çalışanları ise bu satışa tepki göstermişti. Ardından Kızılay, bir açıklama yaparak satıştan vazgeçildiğini duyurmuştu.