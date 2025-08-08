Dervişoğlu’nun ‘ortak aday’ çıkışı yeni tartışmalara yol açtı: 'CHP ile ittifaka kapı açık'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, katıldığı bir televizyon programında muhalefetin ortak bir Cumhurbaşkanı adayında uzlaşması gerektiğini vurgulaması siyasette yeni bir tartışmaya pencere açtı.

Dervişoğlu, “Eğer genel seçimlerden önce sistem değişmeyecekse, bu sistemden kurtulmak için sembolde, söylemde, eylemde birleşmeliyiz” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu’nun sözlerine ilk destek, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin’den geldi. Destek açıklamasında CHP’yi dışarıda bırakan Bekin, “AKP ve CHP adayları dışında bir aday çıkarabilmek mümkündür. Üçüncü bir yol da, üçüncü bir adayda ittifak etmek de mümkündür” dedi.

Partisinin Tuzla mitinginde Dervişoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı çağrısına atıfta bulunarak destek veren ve diğer muhalefet partilerine seslenen CHP lideri Özgür Özel, “Müsavat Başkan dün çok güzel açıklamalar yaptı. Müsavat Başkan’a ve tüm muhalefet liderlerine sesleniyorum. Bu rejimin değişmesi için, yeniden demokrasi için hep beraberiz, omuz omuzayız, hep birlikte olacağız” ifadelerini kullandı.

‘GÜVEN BUNALIMI AŞILDI’

Söz konusu gelişmeler CHP ile İYİ Parti arasında ittifak tartışmalarını beraberinde getirdi. İYİ Partili kurmaylar, “Seçim takvimi belli oluncaya kadar, muhalefetin adaylık tartışmalarını askıya almasında büyük bir yarar var” yorumunu yaptı. Adaylık konuşmak için erken olduğuna işaret edildi.

Ancak bazı parti kaynakları da CHP ile ittifaka kapının aralıklı olduğunu belirtti. İYİ Parti’den üst düzey bir yetkili de Dervişoğlu’nun sözlerinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına üstü örtülü bir desteği ifade ettiğini dile getirdi.

Dervişoğlu’nun CHP’ye “Yavaş’ı aday yaparsanız destekleriz” mesajı verdiğini kaydeden parti kaynakları, İYİ Parti’nin Yavaş’ı çok önemsediğinin altını çizdi. Dervişoğlu’nun sözlerinin CHP seçmenini de mutlu ettiğini belirten kurmaylar, eski genel başkanları Meral Akşener döneminde oluşan “güven bunalımı”nın da aşıldığını söyledi.

Kaynaklar, iktidarın yıkıcı politikalarına karşı bütünleşik muhalefetin önemli olduğunu belirtti.