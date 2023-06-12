Meclis'e giremeyen Destici'den dikkat çeken paylaşım: Kula minnet eylemem

Yayınlanma: 12.06.2023 - 18:19

Güncelleme: 12.06.2023 - 18:21

14 Mayıs'taki seçimlerde kendi isim ve logosuyla seçimlere giren ancak vekil seçilemeyen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kurumsal sosyal medya hesabından dikakt çeken bir paylaşım yapıldı.

Yaylada bir kayanın üzerine oturduğu görüntüleri paylaşılan Destici'nin Ahmet Aslan'ın Nesimi'ye ait olan "Minnet Eylemem" şarkısına eşlik ettiği görüldü. Desticinin görüntüleri, "Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem" notuyla paylaşıldı.

Destici, İstanbul 1. bölgede yüzde 1 oy alarak milletvekili seçilememişti.