Meclis'e giremeyen Destici'den dikkat çeken paylaşım: Kula minnet eylemem

14 Mayıs'ta vekil seçilemeyen BBP lideri Destici, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla dikkat çekti. Destici'nin fonda Ahmet Aslan'ın seslendirdiği, 'Minnet Eylemem' şarkısına eşlik ettiği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 18:19
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14 Mayıs'taki seçimlerde kendi isim ve logosuyla seçimlere giren ancak vekil seçilemeyen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kurumsal sosyal medya hesabından dikakt çeken bir paylaşım yapıldı.

Yaylada bir kayanın üzerine oturduğu görüntüleri paylaşılan Destici'nin Ahmet Aslan'ın Nesimi'ye ait olan "Minnet Eylemem" şarkısına eşlik ettiği görüldü. Desticinin görüntüleri, "Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına, rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem" notuyla paylaşıldı.

Destici, İstanbul 1. bölgede yüzde 1 oy alarak milletvekili seçilememişti.


mustafa destici 14 Mayıs Seçim

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