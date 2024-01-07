Yayınlanma: 07.01.2024 - 19:51

Güncelleme: 07.01.2024 - 20:12

DEVA Partisi’nde toplu istifa depremi yaşandı. DEVA Muratlı İlçe Başkanı Zafer Şengül ve Yönetim Kurulu üyeleri hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden istifa etti. Partinin tabelası da indirilerek, parti binası kapatıldı.

İstifa gerekçelerini açıklayan DEVA Muratlı İlçe Başkanı Zafer Şengül, 3 yıldır DEVA Partisi’nde görev aldıklarını, maddi manevi her türlü zorluğa göğüs gerdiklerini fakat 14 Mayıs seçimlerinden sonra Tekirdağ Milletvekili seçilen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar’ın teşkilatlara bir teşekkür dahi etmediğini, genel merkezin teşkilatlara değer vermediğini, teşkilatların sesine kulak vermediğini belirterek, gelinen noktada DEVA’nın Tekirdağ il ve ilçelerinde seçim kazanma ihtimalinin olmadığını gördüklerini kaydetti.