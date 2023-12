DEVA Partisi 75 belediye başkan adayını tanıttı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:10

Güncelleme: 28.12.2023 - 18:02

DEVA Partisi, Genel Başkan Ali Babacan’ın katılımıyla bugün Ankara’da Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı düzenledi.

Toplantıda beldelerle birlikte 75 belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı.

Babacan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Aralık ayının ilk haftasında yerel seçimler için ilk grup belediye başkan adayımızı açıklamıştık. Bugün de ikinci grup belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. Bizim her bir adayımız, mevcut belediye başkanından da diğer adaylardan da belediyeciliği çok daha iyi yapacak bilgi ve beceriye sahip. Ben her birine sorduğumda, ‘Sen mevcut başkandan çok daha iyi yapar mısın bu işi’ dediğimde, bir saniye bile tereddüt etmeden ‘Tabii ki yaparım’ diyen arkadaşlarım. Böylece inançla dosdoğru çalışmaya devam edeceğiz. Demokrasi ve Atılım, ilk adımı 31 Mart’ta; kalıcı ve büyük adımı da bir sonraki genel seçimlerde atacak. Önce seçimleri kazanacağız. Sonra DEVA belediyeleriyle tüm ülkeye demokrasi nasıl yerelden yükselir bunu tüm Türkiye'ye hep beraber göstereceğiz.”

75 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TANITILDI

DEVA Partisi’nin açıkladığı il ve ilçe belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

“Adana, Karaisalı-Ayhan Avcı. Adana, Kozan-Veli Küçük. Adana, Sarıçam-Cengiz Yalman. Adana, Yumurtalık-Uğur Karataş. Adıyaman, Kahta-Sadık Öztürk. Antalya, Gündoğmuş-Mehmet Eser. Antalya, Kepez-Emre Karaşin. Balıkesir, Balya-Mesut Ünal. Balıkesir, Gömeç-Zeynep Çiğdem Akçamlı. Bayburt-Can Kurban Aslan. Burdur-Recep Oğuz. Bursa Büyükşehir-Zeki Kahraman. Bursa, İnegöl-Onur Metinbaş. Bursa, Mudanya-Mine Norşon. Bursa, Nilüfer-Nilüfer Akçakoca Demir. Bursa, Osmangazi-İlhan Menge. Denizli, Serinhisar-İsmail Parça. Diyarbakır, Eğil-Zeynel Bekil. Diyarbakır, Ergani-Süleyman Efe. Diyarbakır, Kayapınar-Hebun Aytekin. Elazığ, Baskin-Tekin Tomaç. Erzurum, Narman-Ahmet Can Koçak. Eskişehir, Alpu-Gökhan Memiş. Eskişehir, Çifteler-Mustafa Taçkın. Gaziantep Büyükşehir-Ekrem Kurt. Gaziantep, İslahiye-Bekir Yücel. Gaziantep, Şahinbey-Bekir Saltan. Gümüşhane, Şiran-Şeyma Aydın. İstanbul, Pendik-Mustafa Yılmaz. İstanbul, Şile-İbrahim Avcı. İstanbul, Şişli-Muhammed Benan Şenbayram. İstanbul, Kartal-İltan Ekmekçioğlu. İzmir, Çiğili-Yakup Ateş. İzmir, Güzelbahçe-Metin Avcı. İzmir, Kiraz-Hatice Hülya Coşkun. İzmir, Menemen-Şeyhmus Dal. İzmir, Selçuk-Rabia Beyaz. İzmir, Tire-Fatma Yıldırım. Kayseri, Kocasinan-Kadir Türkmen. Kayseri, Yeşilhisar-Mustafa Tepe. Kayseri, Hacılar-Osman Palaz. Kırklareli-Rıfat Rafael Haleva. Kilis-Abdullah Sakar. Kocaeli, Karamürsel-Yunus Katı. Kocaeli, Kartepe-Yusuf Nuhoğlu. Konya Büykşehir-Seyit Karaca. Konya, Ilgın-Seyit Ali Nadaroğlu. Konya, Cihanbeyli-Mulla Sarı. Malatya, Arguvan-Erdal Ekici. Manisa, Saruhanlı-Cüneyt Taylan. Mersin, Tarsus-Ramazan Yıldırım. Muğla, Dalaman-Hilal Baykan. Muğla, Bodrum-Mehmet Billorer. Muğla, Fethiye-Saniye Parça Kulaç. Niğde-Ümit Güngör. Rize, Çamlıhemşin-Mustafa Kemal Yeniçırak. Rize, Ardeşen-Eren Tolga Beşli. Sakarya, Pamukova-İrfan Metin. Sakarya, Ferizli-Yakup Kotaman. Sakarya, Karasu-Abdullah Çatalbaş. Sinop-Cevdet Yeşil. Tekirdağ, Kapaklı-Abdullah Buz. Tekirdağ, Saray-Tarık Atansoy. Trabzon, Sürmene-Mehmet Ali Duman. Trabzon, Ortahisar-Serkan Işıklı. Tunceli, Çemişgezek-Recep Yıldırım. Tunceli, Hozat-Doğan Can Yıldırım. Tunceli, Ovacık-Sevgi Gülatar. Tunceli, Pertek-Tahsin Çelik. Yalova-Aslı Üresin.”