DEVA Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde DEVA Partisi ne kadar oy aldı? DEVA Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı?
14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem milletvekili seçimlerinde yeterli seçmenin oyunu almayı başaran partiler TBMM’ye milletvekili göndermeye hak kazandı. Millet İttifakı'nın içinde yer alan ve seçimler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili listelerinden giren DEVA Partisi'nin ne kadar oy aldığı, ne kadar milletvekili çıkardığı, hangi illerden milletvekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. Peki, DEVA Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde DEVA Partisi ne kadar oy aldı? DEVA Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı?
14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin sonuçlarının netleşmesiyle birlikte DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı araştırılıyor. 28. Dönem milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte DEVA Partisi'nin ne kadar milletvekili çıkardığı ve ne kadar oy aldığı belirlendi. Peki, DEVA Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde DEVA Partisi ne kadar oy aldı? DEVA Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı? İşte ayrıntılar...
DEVA PARTİSİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin sonuçların henüz yayımlanmamasıyla birlikte Millet İttifakı'nın içinde yer alan ve seçimler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili listelerinden giren Ali Babacan'ın önderliğindeki DEVA Partisi'nin hangi ilde ne kadar milletvekili çıkardı belli oldu. DEVA Partisi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucunda meclise toplamda 14 milletvekili göndermeye hak kazandı.
DEVA PARTİSİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ KİMLER 2023?
Sadullah Kısacık (Adana İl Başkanı) - Adana - 4. sıra
Sadullah Ergin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 1. Bölge - 4. sıra
İdris Şahin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 2. Bölge - 2. sıra
Burak Dalgın (Genel Başkan Yardımcısı) - Balıkesir - 3. sıra
Elif Esen (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 7. sıra
Hasan Karal (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 8. sıra
Evrim Rızvanoğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 2. Bölge - 8. sıra
Mustafa Yeneroğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 3. Bölge - 6. sıra
Medeni Yılmaz (Genel Sekreter) - İstanbul 3. Bölge - 10. sıra
Seda Kaya Ösen (İzmir İl Başkanı) - İzmir 1. Bölge - 6. sıra
Mehmet Emin Ekmen (Genel Başkan Yardımcısı) - Mersin - 3. sıra
Selma Aliye Kavaf (Genel Başkan Yardımcısı) - Manisa - 4. sıra
Ertuğrul Kaya (Gaziantep İl Başkanı) - Gaziantep - 3. sıra
Cem Avşar (Genel Başkan Yardımcısı) - Tekirdağ - 3. sıra
DEVA PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
Sadullah Kısacık (Adana İl Başkanı) - Adana - 4. sıra
Sadullah Ergin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 1. Bölge - 4. sıra
İdris Şahin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 2. Bölge - 2. sıra
Burak Dalgın (Genel Başkan Yardımcısı) - Balıkesir - 3. sıra
Ali İhsan Merdanoğlu (Genel Başkan Başdanışmanı) - Diyarbakır - 2. sıra
Celal Zunguldak (Erzurum İl Başkan Yardımcısı) - Erzurum - 3. sıra
Ahmet Yıldız (Elazığ İl Başkan Yardımcısı) - Elazığ - 3. sıra
Ertuğrul Kaya (Gaziantep İl Başkanı) - Gaziantep - 3. sıra
Yusuf Aslan (Iğdır İl Başkanı) - Iğdır - 1. sıra
Elif Esen (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 7. sıra
Hasan Karal (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 8. sıra
Evrim Rızvanoğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 2. Bölge - 8. sıra
Mustafa Yeneroğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 3. Bölge - 6. sıra
Medeni Yılmaz (Genel Sekreter) - İstanbul 3. Bölge - 10. sıra
Seda Kaya Ösen (İzmir İl Başkanı) - İzmir 1. Bölge - 6. sıra
İrfan Karatutlu (Kahramanmaraş İl Başkanı) - Kahramanmaraş - 2. sıra
Burhan Bahadır Özsoy (Beşiktaş İlçe Başkanı) - Kayseri - 3. sıra
Selma Aliye Kavaf (Genel Başkan Yardımcısı) - Manisa - 4. sıra
Mehmet Emin Ekmen (Genel Başkan Yardımcısı) - Mersin - 3. sıra
Umut Dayanan (Siirt İl Başkanı) - Siirt - 1. sıra
Serdar İnce (Sivas İl Başkanı) - Sivas - 2. sıra
Ahmet Tüysüz (Şanlıurfa İl Başkanı) - Şanlıurfa - 3. sıra
Cem Avşar (Genel Başkan Yardımcısı) - Tekirdağ - 3. sıra
İsmail Yılmaz (Yozgat İl Başkanı) - Yozgat - 3. sıra
Doğa Şanlıoğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - Zonguldak - 3. sıra
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