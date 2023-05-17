Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:03

Güncelleme: 17.05.2023 - 13:23

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin sonuçlarının netleşmesiyle birlikte DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı araştırılıyor. 28. Dönem milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte DEVA Partisi'nin ne kadar milletvekili çıkardığı ve ne kadar oy aldığı belirlendi. Peki, DEVA Partisi kaç milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 seçimlerinde DEVA Partisi ne kadar oy aldı? DEVA Partisi hangi illerde milletvekili çıkardı? İşte ayrıntılar...

DEVA PARTİSİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin sonuçların henüz yayımlanmamasıyla birlikte Millet İttifakı'nın içinde yer alan ve seçimler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili listelerinden giren Ali Babacan'ın önderliğindeki DEVA Partisi'nin hangi ilde ne kadar milletvekili çıkardı belli oldu. DEVA Partisi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucunda meclise toplamda 14 milletvekili göndermeye hak kazandı.

DEVA PARTİSİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ KİMLER 2023?

Sadullah Kısacık (Adana İl Başkanı) - Adana - 4. sıra

Sadullah Ergin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 1. Bölge - 4. sıra

İdris Şahin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 2. Bölge - 2. sıra

Burak Dalgın (Genel Başkan Yardımcısı) - Balıkesir - 3. sıra

Elif Esen (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 7. sıra

Hasan Karal (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 8. sıra

Evrim Rızvanoğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 2. Bölge - 8. sıra

Mustafa Yeneroğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 3. Bölge - 6. sıra

Medeni Yılmaz (Genel Sekreter) - İstanbul 3. Bölge - 10. sıra

Seda Kaya Ösen (İzmir İl Başkanı) - İzmir 1. Bölge - 6. sıra

Mehmet Emin Ekmen (Genel Başkan Yardımcısı) - Mersin - 3. sıra

Selma Aliye Kavaf (Genel Başkan Yardımcısı) - Manisa - 4. sıra

Ertuğrul Kaya (Gaziantep İl Başkanı) - Gaziantep - 3. sıra

Cem Avşar (Genel Başkan Yardımcısı) - Tekirdağ - 3. sıra

DEVA PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Sadullah Kısacık (Adana İl Başkanı) - Adana - 4. sıra

Sadullah Ergin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 1. Bölge - 4. sıra

İdris Şahin (Genel Başkan Yardımcısı) - Ankara 2. Bölge - 2. sıra

Burak Dalgın (Genel Başkan Yardımcısı) - Balıkesir - 3. sıra

Ali İhsan Merdanoğlu (Genel Başkan Başdanışmanı) - Diyarbakır - 2. sıra

Celal Zunguldak (Erzurum İl Başkan Yardımcısı) - Erzurum - 3. sıra

Ahmet Yıldız (Elazığ İl Başkan Yardımcısı) - Elazığ - 3. sıra

Ertuğrul Kaya (Gaziantep İl Başkanı) - Gaziantep - 3. sıra

Yusuf Aslan (Iğdır İl Başkanı) - Iğdır - 1. sıra

Elif Esen (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 7. sıra

Hasan Karal (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 1. Bölge - 8. sıra

Evrim Rızvanoğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 2. Bölge - 8. sıra

Mustafa Yeneroğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 3. Bölge - 6. sıra

Medeni Yılmaz (Genel Sekreter) - İstanbul 3. Bölge - 10. sıra

Seda Kaya Ösen (İzmir İl Başkanı) - İzmir 1. Bölge - 6. sıra

İrfan Karatutlu (Kahramanmaraş İl Başkanı) - Kahramanmaraş - 2. sıra

Burhan Bahadır Özsoy (Beşiktaş İlçe Başkanı) - Kayseri - 3. sıra

Selma Aliye Kavaf (Genel Başkan Yardımcısı) - Manisa - 4. sıra

Mehmet Emin Ekmen (Genel Başkan Yardımcısı) - Mersin - 3. sıra

Umut Dayanan (Siirt İl Başkanı) - Siirt - 1. sıra

Serdar İnce (Sivas İl Başkanı) - Sivas - 2. sıra

Ahmet Tüysüz (Şanlıurfa İl Başkanı) - Şanlıurfa - 3. sıra

Cem Avşar (Genel Başkan Yardımcısı) - Tekirdağ - 3. sıra

İsmail Yılmaz (Yozgat İl Başkanı) - Yozgat - 3. sıra

Doğa Şanlıoğlu (Genel Başkan Yardımcısı) - Zonguldak - 3. sıra